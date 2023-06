El Primavera Sound Madrid trabaja a contrarreloj y "mantiene la esperanza" de salvar las jornadas de viernes y sábado

A primera hora de la tarde del miércoles la realidad parecía incontestable. La incesante lluvia anegaba el recinto de la Ciudad del Rock de Arganda del Rey donde al día siguiente arrancaba un enorme evento musical, el Primavera Sound, que hacía su debut en Madrid y nacía cancelando la primera de sus jornadas, la del jueves por la noche. Mientras, esa misma noche, cuando la lluvia dio una tregua, Pet Shop Boys sí podían celebrar el concierto de bienvenida en el Civitas Metropolitano. Un portavoz de Primavera Sound Madrid señaló a este periódico que desde la organización trabajan "a tope para abrir mañana" y que "tienen muchas esperanzas" de que sea posible. Sin embargo, los trabajos para acondicionar el recinto se antojan de enorme envergadura y la lluvia no dará tregua en 24 horas.

El aspecto de la Ciudad del Rock, donde unos días atrás lucía impecable el césped artificial, era muy poco halagüeño. Las carpas se erguían a duras penas bajo el chaparrón y las excavadoras comenzaban a realizar trabajos de achique del agua acumulada en grandes balsas. Pero la realidad parecía incontestable. Aunque faltaban 24 horas para recibir a los miles de asistentes al festival, no se daban las condiciones adecuadas para un evento como el previsto: había que suspender, y así se anunció.

Según informó la organización, las entradas para la jornada de este jueves serían válidas para el viernes y el sábado sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Por otra parte, en el caso de no utilizarse, una vez finalizado el festival y "a la mayor brevedad posible", se procederá a la devolución del importe de la entrada del día de forma automática.

La organización anunciaba su decisión basándose en los protocolos de emergencias y de los cuerpos de seguridad y ofrecía la devolución del importe de las entradas que no fueran a ser disfrutadas. Las esperadas actuaciones de Blur y de New Order eran los platos fuertes de la primera noche en Arganda del Rey, pero no iban a poder llevarse a cabo. Sin embargo, la gran pregunta venía del cielo y del suelo de nuevo: la lluvia y el barro llamaban al mal augurio: ¿estará el viernes la Ciudad del Rock en condiciones?

Las redes se llenaban de bromas sobre los legendarios diluvios de Glastonbury y de asistentes tratando de revender sus entradas. Malos presagios para un evento que nace de cero y con la ilusión de arraigar en Madrid, pero se veían en jaque frente a los elementos. Las próximas horas serán cruciales: el drenaje del agua y el acondicionamiento del firme parecen una labor enorme. ¿El pronóstico? Lluvia durante las próximas 24 horas hasta que, mañana por la tarde, vuelva a lucir el sol. Veremos si con la música del Primavera Sound Madrid.