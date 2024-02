¿Puede Taylor Swift determinar el futuro de la democracia de EE UU?

Ya se le estudia en Harvard. Taylor Swift está por todas partes. Está en el cine, haciendo historia en la taquilla. Está en las listas musicales de éxitos. Está por encima de Elton John en unas ocasiones, y en otras recorriendo el planeta de escenario en escenario. También está en las universidades, en programas que estudian su influencia. Es la mujer del momento, la artista de mayor éxito de nuestra época, y eso tiene sus consecuencias. Lo que dice lo escuchan, con más o menos atención, miles y miles de personas de cualquier punto del mundo. Y su opinión se tiene en cuenta, como la de cualquier figura pública con cierta repercusión. Ahora, parece que la influencia de Swift va más allá de lo cultural y musical, y se pasa al plano de la política. La pregunta es: ¿puede Taylor Swift influir en el futuro democrático de los Estados Unidos?

Durante las últimas semanas, el respaldo de Swift a una u otra rama política se ha convertido en uno de los más solicitados y codiciados de los Estados Unidos. Ni intelectuales, ni periodistas especializados, ni historiadores, ni expertos en política... Taylor Swift habla (o canta), y el pueblo calla, y escucha. Ya advirtió "The New York Times" que la campaña de reelección de Joe Biden tiene en cuenta a Swift para sus estrategias. Los asesores del demócrata se han acercado a varias celebridades y estrellas a través de redes sociales, y en esta estrategia figura el intento de conseguir el respaldo de la cantante. Nada que ver con los aliados de Donald Trump, quienes supuestamente se han plantado en contra de la artista. Pero, ¿la política le importa verdaderamente a Swift? Ya hay teorías conspirativas alrededor de la artista y de las elecciones estadounidenses. Si bien algunos medios de comunicación le instan a mantenerse al margen, hay quienes aseguran que la pareja que hace con Travis Kelce tan solo se trata de un montaje para reforzar la figura de Biden.

Electorado "swiftero"

Entonces, ¿el futuro de la democracia de EE UU depende o no de Taylor Swift? No en su totalidad. Es improbable, según expertos consultados por "The Guardian", que la opinión de la cantante sobre uno u otro partido político influya en la votación de la población. No obstante, sí hay algo bastante posible, y es que la estrella de la música influya en un aumento de la participación electoral. Con esto, aseguran los expertos que, de quedar ambos bandos igualados, el electorado "swiftero" podría llegar a marcar la diferencia.

Ashley Hinck, profesora asociada a la Universidad Xavier, apunta al medio británico que "no estamos acostumbrados a reconocer a personas como Taylor Swift con tanto poder político. Eso puede resultar desconcertante. Quizá no estemos acostumbrados a que los fenómenos fan femeninos tengan tanto poder político", advierte.