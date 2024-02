Taylor Swift y Elon Musk contra la página viral que rastrea los aviones de los famosos

Cuando era adolescente, Jack Sweeney (un estudiante de programación estadounidense, hijo de un controlador aéreo) desarrolló un programa para rastrear y compartir las ubicaciones de los jets privados de personas famosas como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Donald Trump o Drake entre otros para mostrar sus efectos en el ambiente. El programa utilizaba fuentes de datos públicos, incluida la Administración Federal de Aviación, OpenSky Network y Automatic Dependent Surveillance–Broadcast. Ahora se enfrenta a demandas de Elon Musk y Taylor Swift por publicar en sus redes sociales las rutinas de despegues y aterrizajes de sus aeronaves.

Ya en junio de 2022, Sweeney creó la cuenta de Twitter "Elon Musk's Jet", dedicada a rastrear el jet privado de Musk. Más tarde, durante la invasión rusa de Ucrania, comenzó a tuitear la ubicación de aproximadamente 30 aviones privados pertenecientes a oligarcas y políticos rusos, incluyendo a Putin o Abramovich.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.