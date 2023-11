Resuelven el misterio tras la portada del cuarto álbum de Led Zeppelin

La música también se basa en imágenes. Reconocemos a los Rolling Stones tanto por "(I can't get no) Satisfaction" como por la boca de lengua fuera, AC/DC no sería lo mismo sin ese rayo rojo, al igual que nos es familiar el emoticono amarillo de Nirvana o la estrella de ocho puntas de Red Hot Chili Peppers. La iconografía musical es extensa y está repleta de significado, por ello a un músico ya no solo le importa crear sonidos y letras, que no es poco, sino también ser atractivo a la vista. Las portadas de los discos guardan tras de sí historias más rebuscadas de lo que creemos, así como no son solamente estéticas, pues también tienen su propia estrategia, su propio objetivo. No pasa desapercibido el paso de cebra del "Abbey Road" de los Beatles, así como el trasero de Bruce Springsteen con vaqueros y ante la bandera de los EE UU es tan reconocible como la canción que le da nombre al álbum: "Born in the U.S.A.". David Bowie, Nirvana, Supertramp, Sex Pistols, The Velvet Underground, Pink Floyd... todos ellos son icónicos grupos de la historia de la música que han lanzado, además de discos inigualables, portadas que ya son consideradas clásicos. Y, en este sentido, destaca el álbum "Led Zeppelin IV". Es el cuarto disco de estudio del icónico grupo inglés, que lanzaron un día como hoy de 1971 de la mano de Atlantic Records. Producido por Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, este álbum contiene himnos como "Stairway to heaven", y destaca también su carátula: sobre un muro desgastado cuelga la fotografía de un hombre anciano quien, apoyado en su bastón, sostiene una gran cantidad de troncos a sus espaldas. Tras dicho muro, se extienden una serie de casas y edificios, un fondo visible en la parte trasera del disco. Pero, ¿quién es ese hombre? ¿cuál es la identidad y la historia tras una imagen que ha dado la vuelta al mundo? Son preguntas que han apelado a un misterio... hasta ahora.

La portada de "Led Zeppelin IV" muestra un edificio derruido y, de fondo, una serie de casas y apartamentos Archivo

Después de una fría recepción por parte del público y la crítica de "Led Zeppelin III", la banda decidió lanzar un cuarto álbum también sin un título específico, siguiendo el hilo del anterior. Así nació "Led Zeppelin IV", el cual (afortunadamente) fue un éxito: en poco tiempo, superó las 15 millones de copias vendidas, y a día de hoy figura como el disco más vendido de la banda. En cuanto a su diseño, Page comentó en su momento que Robert Plant (vocalista de la banda) y él compraron la imagen que ilustra el disco "en una tienda de antigüedades. Se nos ocurrió la idea de que la imagen -el hombre con la leña- representase lo antiguo de un edificio derruido, con lo nuevo surgiendo por detrás". Es decir, pretendían hacer llamar la atención sobre la fotografía del misterioso hombre, para después lanzar un mensaje por la parte trasera del álbum, donde en una de las casas aparece un cartel blanco con las siguientes palabras: "Alguien muere de hambre cada día". Para John Bonham, batería de Led Zeppelin, este diseño significaba "que prefiero vivir en una casa antigua que en un edificio de apartamentos". Si bien dejaban la interpretación para cada persona que observase el disco, ahora podemos conocer la identidad de ese icónico anciano.

Led Zeppelin larazon

Ha sido Brian Edwards, de la Universidad del Oeste de Inglaterra, quien ha dado nombre y apellidos al hombre de la leña. Mientras rebuscaba en un álbum de fotografías titulado "Reminiscencias de una visita a Shaftesbury", se topó con una imagen que le era familiar: "Reconocí al hombre de la leña al instante", asegura el también fanático de Led Zeppelin a BBC Radio Wiltshire, "fue toda una revelación". Explica, por tanto, que lo más probable es que el anciano se trate de Lot Long, un viudo de la localidad inglesa de Mere, y fotografiado por Ernest Farmer. Este último fue reconocido en su época por su innovación tras la cámara, y su obra se representará en la primavera de 2024 en la exposición "Wiltshire Thatcher: un viaje fotográfico a través del Wessex victoriano". Una muestra, apunta Edwards, en la que se mostrará "cómo Farmer capturó el espíritu de las personas, los pueblos y los paisajes de Wiltshire y Dorset, que contrastaban con la vida en Londres".

En este caso, el protagonista de la icónica imagen se trataría de un techador de Wiltshire, artesano quien utilizaría la leña para crear tejados en casas de finales del siglo XIX o principios del XX. Opina Edwards que "es fascinante ver cómo Led Zeppelin desarrolló este tema de contraste rural y urbano, de tal forma que se convirtió en el foco de la portada de este álbum que sigue siendo icónico años después". En este sentido, explica Edwards que "Led Zeppelin creó la banda sonora que me ha acompañado desde mi adolescencia, así que espero que este descubrimiento sobre la fotografía victoriana agrade y entretenga a Robert, Jimmy y John Paul", añade refiriéndose a los integrantes del grupo aún con vida. Bonham falleció en septiembre de 1980, con tan solo 32 años.