Bruce Springsteen vuelve a España en 2024

Sigue el idilio de Bruce Springsteen con España, un amor que parece no tener fin. Las giras del de Nueva Jersey hacen parada sistemáticamente en nuestro país y en 2024 no será una excepción. El Boss realizará dos paradas en Madrid y una en Barcelona el próximo mes de junio. En concreto, serán dos noches en el Wanda Metropolitano, los días 12 y 14 de junio, y, a continuación, el día 20, lo hará en el Estadi Olímpic Lluis Companys en la Ciudad Condal, donde ya realizó una triunfal parada este año durante dos noches.

CATALUNYA.-Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024 en una nueva gira europea EUROPAPRESS

Bruce Springsteen and The E Street Band ofrecieron ya una intensa gira europea el verano pasado, y harán un regreso al continente en 2024 con una nueva gira de estadios de 22 conciertos. Con inicio de gira el 5 de mayo en Cardiff, Gales, Springsteen and The E Street Band llevarán su tour a Irlanda del Norte, Irlanda, Inglaterra, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar en el Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio

Solo en Europa, la gira de Springsteen vendió 1,6 millones de entradas, con noches masivas como la que reunió a 130.000 fans en dos fechas en el Hyde Park de Londres y un concierto final ante más de 70.000 personas en Monza (Italia).

Las entradas para los conciertos del 12 y 14 de junio en Madrid se pondrán a la venta el martes 7 de noviembre a las 10:00h. Y para el concierto del 20 de junio en Barcelona, las entradas saldrán a la venta el martes 14 de noviembre también a las 10:00h. Venta exclusivamente a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas para Madrid será de 65, 72, 82, 92, 108 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Los precios para Barcelona serán de 65, 70, 78, 90, 105 y 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 85 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra.