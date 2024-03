Rolling Stone sobre Peso Pluma: "el nuevo artista más grande del planeta"

Peso Pluma, conocido por canciones como "Ella Baila Sola" o "Bellakeo", ha sido el primer mexicano en aparecer en la portada estadounidense de la revista Rolling Stone. Le han incluido en la portada de "el futuro de la música". Además, estos le han proclamado como "the biggest new artist on the planet" ("el nuevo artista más grande del planeta"). Viniendo estas palabras de una de las revistas musicales más importantes internacionalmente, es de gran relevancia para cualquier artista.

El cantante le ha concedido una entrevista a Julyssa Lopez, quien con el título de "Peso Pluma ha roto todas las barreras. Solo él sabe qué viene después", ha realizado una crónica en la que explica como fue su encuentro con el mexicano y su equipo. Describe con detalles el característico mullet del artista, su vestimenta y como esta no se parece a un "cantante melódico mexicano" sino a un "enjoyado rapero", cambiando "las botas vaqueras y los sombreros por las zapatillas de lujo y las gorras de baseball".

En la pieza, el manager del artista, George Prajin, asegura que le llama "el Mick Jagger Mexicano". Le da importancia a la personalidad de Peso Pluma diciendo que cuando lo vio sobre el escenario e incluso ensayando le "voló la cabeza el carisma que tiene". Tanto Lopez como Prajin destacan la voz del cantante diciendo que su voz es "inconfundible".

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, con tan solo 24 años, ha tenido un éxito rápido pues tan solo lleva activo desde 2020. No se ha estancado en un solo género, destaca por realizar "corridos tumbados", música mexicana que tiene elementos de música urbana, trap y reguetón. Además ha colaborado con artistas como Karol G ("Qlona"), Eslabón Armado ("Ella Baila Sola") y Anita ("Bellakeo").

El músico esta rodeado de buenas noticias debido a que sus canciones tienen gran éxito, como por ejemplo "Ella Baila Sola" que fue nombrada como "la mejor canción de 2023" por Rolling Stone y fue el número uno en música mexicana en el ranking global de Spotify. Actualmente sacará su nuevo disco "Éxodo" este verano tras su exitoso álbum "Génesis". Para promocionar "Éxodo", en 2024 realizará una gira por América.

También, a su vez, tiene una carrera de polémicas, como bailes provocativos con otras artistas delante de su pareja, rupturas públicas y la consideración por parte de Carolina Tohá, ministra chilena, de que sus canciones hacían apología al narcotráfico y a la violencia. Todo esto ha salido en los medios y el cantante habla sobre ello para Rolling Stone: "Yo creo que la gente tiene más de qué hablar de lo malo que de lo bueno. Siempre va a ser así".