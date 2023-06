Taylor Swift anuncia gira europea y una única parada en España, en Madrid

Taylor Swift regresa a España. Desde que actuase por última vez en 2011 en Madrid, y después de que su actuación en el Mad Cool 2020 fuese suspendida por la pandemia, la icónica cantante ha anunciado una gira europea, "The Eras Tour" y, en ella, una nueva fecha para visitar nuestro país. El espectáculo tendrá lugar el 30 de mayo de 2024, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital, y ya se alza como uno de los eventos musicales más esperados para el próximo año. Si bien el de Madrid será uno de los primeros conciertos, el arranque de la gira será unos días antes en el país vecino.

La etapa europea de "The Eras Tour" comenzará con dos conciertos en París, los días 9 y 10 de mayo, y acabará con otras dos citas, en Londres, el 16 y 17 de agosto, según ha publicado este martes la artista en su página web. También habrá conciertos en Estocolmo, Lisboa, Lyon, Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londres, Dublín, Amsterdam, Zúrich, Milán, Gelsenkirchen, Hamburgo, Múnich, Varsovia y Viena, antes del cierre en la capital británica, donde en total habrá cuatro conciertos.

Según informa la organización del tour, para poder asistir a los conciertos habrá que inscribirse en la página oficial de registro de entradas de cada ciudad (Taylorswift.com/tour) hasta el 22 de junio a las 23:59 en el Reino Unido, y hasta el viernes 23 de junio a las 23:59, hora local, en Irlanda y Europa. Los personas registradas que reciban un código exclusivo tendrán acceso preferente a la compra de entradas en cada ciudad en las fechas y horas de venta que se les indique. Por su parte, aquellos que deseen asistir a varios conciertos en lugares diferentes, deberán registrarse una vez por cada ciudad, según ha señalado la promotora Last Tour. No obstante, haberse registrado no garantiza el acceso a la venta ni a las entradas, pues las entradas para todas las fechas de Europa estarán disponibles por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Entre Arizona y Sao Paulo

The Eras Tour comenzó en marzo en Glendale, su ciudad natal en Arizona, y las citas estadounidenses se prolongarán hasta agosto (Los Ángeles). A continuación llegará la fase de América Central y Sur, desde México, donde reclará el 24 de agosto hasta Sao Paulo, los días 24, 25 y 26 de noviembre. De ahí saltará a Asia, entre febrero y marzo de 2024, antes de comenzar la fase europea. Una gira muy esperada por su fans, ya que la cantante lleva sin presentar sus discos en una gira por estadios desde el "Reputation Stadium Tour" de 2018. Desde entonces ha publicado "Lover" (2019), "Folklore" (2020), "Evermore" (2020) y "Midnights" (2022).