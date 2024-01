Trump no tiene quien le cante: The Smiths tampoco quieren que use sus canciones

Puede parecer una situación singular, pero se ha dado en tantas ocasiones y por parte de personas diferentes que ya comienza a convertirse en una especie de actitud. De la mano del que fue guitarrista de The Smiths en los 80, Johnny Marr, este grupo británico ha sido el último en añadirse a la lista de artistas que se oponen a la política de Donald Trump. Pero más que unas declaraciones de tono político, lo que reivindican principalmente es que se oponen a que el ex presidente de Estados Unidos utilice sus canciones en mítines políticos. Recientemente, en un encuentro en Dakota del Sur, Trump puso una melodía de The Smiths, de la canción "Why please please let me get what I want", y acto seguido Marr lo denunció a través de X (antes Twitter): "Nunca en un millón de años hubiera pensado que esto podría suceder. Considere que esta mierda se cierra ahora mismo". Una oposición que se une a la de herederos de grandes estrellas o a los propios músicos, y es el caso de Adele, Queen, The White Stripes, Queen, Elton John, los Rolling Stones, Village People, Prince o The Beatles.

El uso de música con derechos de autor para fines políticos es un asunto delicado: rápidamente se tiende a relacionar a su creador con la correspondiente ideología, y más aún si el autor de dicha canción o melodía es reconocido a nivel internacional. Si bien las campañas políticas en EE UU tienen sus propios derechos a la hora de utilizar música, los artistas pueden demandar y reivindicar sus derechos de autor. Y así lo han hecho grandes estrellas del rock y pop internacional, destacando por ejemplo el caso de David Bowie: su hijo, el director Duncan Jones, dio una gran reprimenda contra Trump en abril de 2023, cuando utilizó el clásico "Rebel rebel" de su padre para fines políticos.

La música y la política, por tanto, están de alguna manera relacionadas, pero todo tiene un límite. Johnny Marr no ha especificado si su denuncia pretende ir más allá, pero no sería la primera vez que un músico ha impuesto órdenes de cese y desestimiento, o que ha amenazado con emprender acciones legales contra Trump. Fue el caso de Phil Collins, quien envió dicha cese al ex presidente, después de que su canción "Feel it in the air tonight" fuera utilizado para un mítin de 2020. Asimismo, en alguna ocasión el político compartió un vídeo con una versión de "In the end" de Linkin Park, y recibió un aviso de derechos de autor, así como los músicos dejaron claro públicamente que se oponían a sus ideas.