The Tremeloes, la banda que fue mejor que los Beatles solo por un día

Que tengas una banda de música y alguien piense que eres mejor que los Beatles es, sin duda alguna, un motivo de orgullo. Aunque sea solo una victoria por un día y ese dudoso honor te persiga toda la vida.

Esta es la curiosa historia que hay detrás de The Tremeloes, una banda de rock británica que un día como hoy de hace 64 años se presentó a una audición ante el famoso productor de Decca Records Mike Smith. El gurú debía elegir entre ellos y cuatro chavales de Liverpool que se hacían llamar The Beatles. Eligió a los primeros.

La decisión de Decca de rechazar a The Beatles se debió a que Smith tuvo la intuición de que The Tremeloes tenían más potencial comercial que la banda de McCartney. No tardó en darse cuenta de que estaba equivocado, pero ya era tarde.

The Beatles firmaron con EMI y se convirtieron en una de las bandas más influyentes y exitosas en la historia de la música popular. La decisión del productor demostró ser equivocada, pero eso no quiere decir que los Tremeloes no tuvieran su mérito. Algo tenía, efectivamente, ese grupo no tan conocido como el de Liverpool, pero que ha tenido su porción de éxito.

The Tremeloes, nacido en Essex en 1958 con el nombre de "Brian Poole and the Tremeloes", tenía a este cantante como voz principal, y estaba compuesto por Alan Blakley en la guitarra rítmica, Alan Howard en la guitarra principal, Graham Scott en el bajo y Dave Munden en la batería.

Un año después de la audición, Brian Poole dejó la banda para seguir una carrera en solitario. El grupo aprovechó para enfocarse en el pop rock con un estilo que les dio su sello personal.

Éxitos muy conocidos

Entre sus éxitos, canciones que seguro tienes en algún lugar del disco duro de la memoria como "Here Comes My Baby" (1967), "Silence Is Golden" (1967), "Even the Bad Times Are Good" (1967) y "Suddenly You Love Me" (1968).

Todas ellas alcanzaron los primeros puestos en las radios y en las listas de ventas. No eran los Beatles, desde luego, pero no sonaban nada mal.