Vecinos del Bernabéu: este es el límite legal de decibelios que no podrá superar Taylor Swift

El Santiago Bernabéu ya está lejos de ser solo el templo en el que juega sus partidos el Real Madrid. Ya ha adoptado la etiqueta de "eventódromo". Con su reciente remodelación, el estadio ha dado un paso más allá en sus posibilidades y se alza como uno de los espacios más grandes de conciertos de la capital: alberga un aforo de más de 60.000 personas para este tipo de eventos. Un aspecto que puede conllevar a impactos económicos positivos para la ciudad, pero que plantea problemáticas, ante todo, para sus vecinos. El 26 de abril se estrenó el Bernabéu como gigante sala de conciertos con "Locos por la música", evento que acogió a artistas como Juan Magán, Camela o Seguridad Social. Desde entonces, las personas que viven alrededor del estadio han venido quejándose por el ruido que reciben a horas nocturnas, tanto durante los distintos eventos como de forma previa, debido a las colas que se forman en la entrada. Ahora, llegan los platos fuertes: este miércoles y jueves es Taylor Swift la que se subirá a su escenario, un evento mastodóntico que ha creado todo un fenómeno a nivel nacional, y que preocupa en especial a los vecinos. No obstante, hay límites legales que, en principio, no se deberían sobrepasar..

Los dos conciertos de la gira de Swift "The Eras Tour" no podrán superar los 53 decibelios que establece la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), según informa Legálitas. La compañía legal señala que, en el caso de que el límite del ruido marcado por la ley (53 decibelios) no se supere en más de cuatro, la infracción será calificada como "leve". Sin embargo,. Por su parte, si la infracción es leve, la sanción podrá ser de hasta 600 euros. En caso de una infracción grave, la multa oscila entre los 601 euros y los 12.000 euros, mientras que, para las infracciones muy graves, la sanción estará entre los 12.001 euros y los 300.000 euros.

Asimismo, la compañía añade que los vecinos que vivan próximos al Bernabéu pueden pedir al ayuntamiento que lleve a cabo una actividad inspectora y que la administración competente imponga las medidas cautelares que procedan. Además, los asistentes al concierto deberán cumplir con la normativa de mantenimiento de los niveles sonoros y la obligación de mantener en condiciones la vía pública, ya que si se hace más ruido del debido o se ensucia la vía pública mientras se espera la cola para entrar al recinto se pueden imponer las sanciones que vienen recogidas en la OPCAT y en la Ordenanza 12/2022, de 20 de diciembre, de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular.

¿Ruido o multa?

Por otro lado, la compañía indica que no es "ilegal" realizar un concierto cerca de un colegio, aunque la OPCAT establece unas limitaciones sobre el nivel de ruido que pueden recibir estas edificaciones, que son unos límites más bajos que en otros recintos. En concreto, el ruido recibido en las aulas no puede superar los 35 decibelios, ya sea en horario matutino, vespertino o nocturno, mientras que los despachos o salas de estudio no pueden superar los 30 decibelios, independientemente del rango de horario. En esta línea, Legálitas destaca que, en los dormitorios de los centros sanitarios, no es legal recibir ruidos de más de 30 decibelios en horario de mañana y tarde o más de 25 decibelios en horario de noche. En el resto de las estancias de un centro sanitario el límite se establece en 40 decibelios en horario de mañana y tarde y 30 decibelios en horario de noche.

Con esto, surge la pregunta del millón: ¿se cuidará el nivel del sonido de los conciertos de Swift con tal de no afrontar multas o medidas? Cabe destacar que, tan solo en hostelería, se calcula que ambos espectáculos atraigan alrededor de 52.000 personas, lo que equivaldría a un impacto económico de 20 millones de euros. Paralelamente, la artista podría embolsarse por cada show cerca del millón de euros, teniendo en cuenta un gasto mínimo de 150 euros por persona. No obstante, la cantidad que están pagando los "swifters" rebasa con creces dicha cantidad, pues si el precio inicial de las VIP rondaba los 500 euros, ahora las reventas o la cercanía de las fechas de los conciertos han inflado estos precios, habiendo tickets que han llegado hasta los 4.000 euros.