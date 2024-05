Fenómeno Taylor Swift: la calma antes de la tormenta

El fenómeno Taylor Swift culmina este miércoles en Madrid con el primero de los dos conciertos que ofrecerá en el Estadio Santiago Bernabéu, y que tendrán un impacto estimado de 20 millones de euros, según la hostelería madrileña. Los "swifties" ya acampan cerca del estadio del Real Madrid ansiosos del esperado espectáculo, pues este miércoles y jueves la cantante visita España con motivo de su gira "The Eras Tour". No obstante, la víspera del primero de los conciertos, así que las primeras horas de este miércoles, permanecen tranquilas. La enorme excitación mediática no parece haberse trasladado por el momento a situaciones caóticas o incómodas en el lugar físico donde la diva aparecerá ante sus enfervorizados seguidores, aunque algunos de ellos ya pasarán allí la noche. Sí es cierto que desde el martes una corriente de "swifties" con bolsas de plástico de "The Eras Tour" ya discurría por los aledaños del estadio. Expresiones de nerviosismo y cierta ansiedad poblaban los rostros de los seguidores que se han acercado a adquirir artículos oficiales de la gira, con camisetas, láminas, sudaderas, pulseras, e incluso sombreros, en un extenso y bien gestionado mostrador que apenas era capaz de satisfacer la demanda.

Los seguidores que han acampado lo han hecho acompañados de sacos de dormir, sillas de playa, comida, crema solar para hacer frente a los más de 25ºC y sin pañales. "Pedimos respeto y que no se burlen. Cada uno con su ocio se gasta el dinero en lo que quiera", ha señalado Sergio, de 38 años, uno de los primeros en la cola, en declaraciones a Europa Press. Una petición compartida por los primeros grupos de personas que han decidido acampar en pleno Paseo de la Castellana. "Los malos comentarios los estamos recibiendo por el dinero que hemos pagado, cuando muchos de ellos también lo harían para ver el fútbol", afirma Noelia de 17 años. Entre los primeros "fans" en la cola están David y Álex, dos amigos de 22 años, que se situarán en la parte "Early Left" del "Front Stage", y que se han gastado alrededor de 1.000 euros para asistir a los dos conciertos. Junto a los primeros fanáticos, la organización ha dispuesto a alrededor de 100 auxiliares de control de filas, como desvela una trabajadora a Europa Press, que se relevan en los distintos puntos que se han colocado en función de la entrada que hayan comprado los asistentes.

Se trata, por tanto, de la calma antes de la tormenta. Según recoge Europa Press, Marta y David esperaban este martes que hubiera cola desde entonces para entrar en el recinto el miércoles, aunque, realmente, su objetivo era un par de camisetas. "Estamos muy nerviosos", han comentado a EFE, resguardados a la sombra de un árbol en los Jardines del Mundial '82, mientras "cuentan las horas" para el concierto, en su caso, el del día 30. Daniela, por su parte, viene de Venezuela y espera en la cola a pleno sol para obtener algún artículo. "Emocionada", comenta que está impaciente tras "un año de espera". Marcos, por su parte, acompaña a su hija de 12 años Adriana a visitar la tienda, aunque sin entrada.

Mientras esperan, los inminentes clientes saludaban a los equipos de televisión apostados a lo largo de la calle Concha Espina, y una niña con una pancarta en inglés, con la frase "Taylor, este es mi primer concierto" paseaba por los alrededores con su madre. En la calle Padre Damián, único lado del estadio en que era posible refugiarse del sol y de las obras, había una calma total al caer la tarde. Apenas un par de patrullas de policía municipal y una ambulancia del Samur esperaban en la esquina con la calle Rafael Salgado, siempre con el tránsito de los swifties que volvían a casa con sus compras.

Las vallas se amontonan en los accesos del Bernabéu, en una zona que con seguridad mañana tendrá un ambiente muy diferente, en el primero de los dos días de Taylor Swift en Madrid, donde la verán entre las dos jornadas un total de 130.000 asistentes, con las entradas agotadas prácticamente desde el momento del lanzamiento.

Las claves del concierto

Después de no haber realizado la gira tras la pandemia de la Covid-19, "The Eras Tour" comenzaba el pasado 17 de marzo de 2023 en Arizona (Estados Unidos) permitiendo a la artista recorrer todos sus álbumes -"Lover", "Fearless", "Red", "Speak Now", "Reputation", "Folklore", "Evermore", "1989", "Midnights" y, el último, "The Tortured Poets Department"- durante algo más de tres horas, según informa el diario estadounidense "Variety". Aunque la lista de canciones varía en cada fecha y Swift sorprende personalizando cada concierto con canciones sorpresa, el repertorio consiste en 45 temas que se dividen en diez actos, enfocados en cada álbum y con una estética y apoyos visuales diferentes, algo que la propia artista describía como "un viaje a través de las eras musicales" de su carrera y que presentará en Madrid cuando se cumplen 12 años desde su última visita a España.

Además, durante el tour, que se espera que termine en Canadá el próximo diciembre, la artista ha anunciado varios proyectos como las reediciones de "Midnights" o "Speak now", denominadas como "Taylor's Version" ya que se trata de regrabaciones con las que Swift recupera la propiedad completa de su discografía después de que su anterior discográfica vendiese su obra sin su autorización en 2016. Según "Pollstar", "The Eras Tour" se trata de la gira "más taquillera" de la historia, superando el pasado diciembre los 1.000 millones de euros de recaudación, una cifra récord.

Casi 65.000 personas al día

La capital española recibirá a la artista de Pensilvania con cielos despejados y temperaturas de hasta 34º que no bajarán de los 24º a medianoche cuando 65.000 personas acudan a los conciertos, algo que, además, afectará "gravemente" al tráfico del centro de la ciudad. La policía estará obligada a tomar medidas extraordinarias y desde las 10.00 horas de ambos días, cerca de 850 metros de la calle de Padre Damián permanecerán cortados a los vehículos y limitado el acceso a los peatones, retrasando el tráfico madrileño, según ha informado la plataforma Easypark. Con el objetivo de llegar lo antes posible al recinto, evitando retrasos o teniendo que aparcar lejos del estadio la aplicación ofrece varios aparcamientos próximos al recinto como los de las calles de Orense, Cuzco, Presidente Carmona y Padre Damián. Además, la organización anticipaba -como confirma el estudio de Trainline- que un 30% del total del público, unas 15.600 personas, serán turistas que se trasladarán a la Comunidad de Madrid para asistir al concierto. En este sentido, también ha apuntado a que el turismo nacional e internacional dejará un gasto medio de 280 euros al día en la ciudad, con una estancia media de dos días. También aseguran un aumento del 35% de las reservas online en restaurantes para estos días desde la plataforma "The Fork", que además añade que los barrios que concentran un mayor volumen de reservas son Justicia -aumento del 10% respecto al año pasado en las mimas fechas-; Palacio (zona de Ópera) -con un aumento del 9%-; el barrio de las Letras -8%-; y el barrio de Hispanoamérica, donde se ubica el Estadio Bernabéu, que ha triplicado su peso de reservas y concentra el 7% de las reservas totales en la ciudad.