Will Smith anuncia la fecha de lanzamiento de su primer álbum en 20 años

Después de veinte largos años de ausencia, Will Smith, ícono del hip-hop de los 90, se prepara para hacer su gran regreso al mundo de la música. Fue en Instagram y en un post dirigido a sus 69,6 millones de seguidores en el que el cantante oficializó el lanzamiento de su álbum, previsto para el 28 de marzo.

“¡Es OFICIAL! Mi nuevo álbum, 'Based On A True Story', se lanzará el 28 de marzo. ¡¡¡Es en DOS SEMANAS!!! He estado trabajando en este proyecto por un tiempo y no puedo esperar para que lo escuchen”, escribió, instando a sus fanáticos a reservar el álbum en las plataformas de transmisión.

Desde el incidente de la bofetada a Chris Rock en los Oscar de 2022, Will Smith ha mantenido un perfil bajo. Este regreso a la música podría ser una oportunidad para que el artista vuelva a centrarse en su arte y se reconecte con el público bajo una luz más positiva.

El pasado mes de enero, Smith declaró en una entrevista con 'Billboard': "Después de los Oscar [y del escándalo de la bofetada a Chris Rock], mi búsqueda espiritual continuó y todo un mundo se despertó dentro de mí. Sueños, visiones, partes de mi paisaje interior que desconocía hace tres años. Me dieron ganas de compartir lo que veo y lo que experimento, de explorar".

Titulado 'Based on a True Story', este nuevo álbum sigue a otros cuatro discos de rap, a saber, 'Big Willie Style' (1997), 'Willenium' (1999), 'Born To Reign' (2002) y 'Lost and Found' (2005). Entre los 14 temas de este nuevo opus, algunos ya han sido revelados en los últimos meses por Will Smith.

El público pudo descubrir las canciones 'Tantrum', 'Work of Art', en colaboración con su hijo Jaden Smith y el artista Russ, 'First Love', 'You Can Make It', así como 'Beautiful Scars', en dueto con Big Sean. En el proyecto participaron DJ Jazzy Jeff, su compañero de muchos años, y figuras influyentes del hip-hop y el R&B, como Teyana Taylor y Joyner Lucas.

El cantante también está preparando una original promoción. Durante una transmisión en vivo con el streamer xQc, Smith explicó que quería lanzar su álbum como una serie de televisión, presentando cada canción como un episodio. Una primera oleada de títulos se revelará a finales de marzo, luego una segunda en julio.