Regresa un famoso actor de 'Juego de tronos' que se retiró por ser el blanco de la ira de muchos fans: así es su nueva vida

La serie Juego de Tronos marcó una época en la televisión, catapultando a la fama a Jack Gleeson con su despiadado personaje Joffrey Baratheon. Su interpretación fue tan intensa que generó una reacción casi visceral entre el público, llevándolo a alejarse temporalmente de los reflectores. El odio hacia su personaje trascendió la ficción, convirtiendo a Gleeson en blanco de críticas que sobrepasaban los límites de la actuación.

Este fenómeno lo condujo a una pausa reflexiva en su carrera, buscando redefinirse más allá de la crueldad de su rol emblemático. Durante ese tiempo, se centró en el teatro, especialmente en una pequeña compañía de marionetas que fundó en Irlanda, apostando por una expresión artística más íntima y libre de presiones mediáticas. Aunque su retiro fue real, Gleeson nunca cerró completamente la puerta a la actuación. En 2020 hizo una breve aparición en la serie británica Out of Her Mind, y en 2023 sorprendió con un papel menor pero carismático en la serie Sex Education, interpretando a un personaje excéntrico y relajado, muy diferente a Joffrey.

Un nuevo capítulo profesional marcado por un contundente regreso que lo aleja del estigma televisivo

Más recientemente, ha sido confirmado como parte del elenco de The Famous Five, una nueva producción británica donde dará vida a un villano moderno. También se ha sumado a la esperada segunda temporada de The Sandman, de Netflix, donde interpretará a Puck, un personaje mágico, travieso y ambiguo inspirado en la obra de Shakespeare.

La segunda temporada de Sandman representa para Gleeson una oportunidad de renovación artística. Interpretando a Puck, el actor demuestra su versatilidad, transformando el rechazo inicial en una potente narrativa de resiliencia profesional, pues el personaje permite a Gleeson explorar matices que van más allá de la maldad pura. Su interpretación promete ser una mezcla de humor y peligro, elementos que resonarán con la complejidad que caracterizó su anterior trabajo en Juego de Tronos.

Igualmente, Netflix se convierte en el escenario perfecto para este renacimiento actoral. La adaptación del cómic de Neil Gaiman ofrece a Gleeson un lienzo donde pintar su talento, demostrando que su potencial artístico no se agotó con un único personaje.