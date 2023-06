El origen de la expresión "Tener la mosca detrás de la oreja": no tiene nada que ver con el insecto

Hay una expresión recurrente en el castellano que decimos cuando algo nos inspira desconfianza o, en otras ocasiones, cuando, por más que le damos vueltas a un problema no hayamos solución porque alguna pieza del puzle no encaja. A veces, decimos, "tengo la mosca detrás de la oreja", pero no sabemos por qué. La RAE recoge su uso en esta acepción, pero, ¿por qué hablamos de mosca detrás de nuestro pabellón auditivo?

Bueno, pues el origen de la expresión no tiene nada que ver con el insecto volador, sino con un instrumento imprescindible para hacer fuego con un arcabuz o también llamado mosquete. Y ahí, de la similitud entre mosca y mosquete, aparece la primera pista que nos conduce al origen de la expresión.

Porque "tener la mosca detrás de la oreja" no es lo que pensamos a la primera. Se refiere a la mecha de mosca, que los arcabuceros llevaban, cual lápiz de pescadero, detrás de la oreja. Y es que disparar un mosquete en el siglo XVI tenía de todo menos cadencia de fuego. Para cada disparo, después de cargar la pólvora y el proyectil, había que prender la mecha y llevar a cabo la explosión. Por esta razón, la mecha siempre debía estar preparada detrás de la oreja.

Y así fue como la expresión pasó al lenguaje común cuando alguien desconfiaba y estaba dispuesto a disparar contra alguien, pues estaba preparado... con la mosca, la mecha de mosca, en realidad, detrás de la oreja.