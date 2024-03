Las películas con más Oscar de la historia

La película «Oppenheimer» encabeza las candidaturas de los Premios Oscar. Tiene nada menos que 13 nominaciones, un número que la iguala a las que tuvo en un principio «Lo que el viento se llevó», uno de los filmes con mayor éxito de la historia. El director Christopher Nolan, si se cumplen los augurios, podría colocar su realización entre las más galardonadas de la historia, pero no lo tiene fácil. La mayoría de estas películas alcanzó un alto número de estatuillas debido a que la realización les permitió acaparar muchas nominaciones técnicas. Pero, ¿cuáles son las pelis con más Oscar de la historia?

«Titanic»

Está en lo más alto de esta lista. La historia de amor entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet no supuso solo un éxito de taquilla y todo un fenómeno, sino que dejó una larga lista de premios a su espalda. El hundimiento del famoso barco, que recuperó de nuevo la fascinación que siempre había causado su desaparición en el fondo del mar, se convirtió en una verdadera mina de oro para el director, James Cameron. En los Premios Oscar obtuvo nada menos que catorce nominaciones, de las que logró salir invicto en 11. Se había convertido en uno de los filmes más premiados y que más nominaciones había obtenido. Y, además, había desbancado a su paso a la cinta que hasta ese momento ocupaba este puesto y que ahora está en segundo lugar.

"Ben-Hur", uno de los grandes clásicos con los que se ha hecho Amazon al comprar MGM La Razón freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@43bec68d

«Ben Hur»

Todavía muchos recuerdan la famosa carrera de cuadrigas y la rivalidad entre Charlton Heston y su amigo romano, que es una de las enemistades más enconadas que ha contado la historia del cine. El filme, cuya espectacularidad todavía sigue asombrando a centenares de espectadores que la ven por primera vez, resultó todo un éxito y arrasó en los Oscar. Obtuvo doce nominaciones y se llevó once de ellas en 1959. Todo un éxito para un filme inolvidable.

En la trilogía de "El señor de los anillos", Mortensen interpreta el genuino Aragorn Imdb Imdb

«El señor de los anillos: el retorno del rey»

Es, con toda probabilidad, una de las adaptaciones cinematográficas más logradas de todos los tiempos. Para empezar, porque muchos consideraban que el mundo de Tolkien era imposible llevarlo al cine. Demasiado costoso y demasiado difícil. Pero Peter Jackson es un hombre al que le van los retos y se marcó una trilogía que asombró a los seguidores del escritor y que encandiló a quienes todavía no conocían esta saga literaria. La Academia de Hollywood decidió premiar este esfuerzo en la tercera parte: «El retorno del rey», aunque eso supuso dejar de lado a una gran película: «Master and Commander». La cinta de Peter Jackson tuvo once nominaciones y obtuvo once premios. Fue un pleno.

Un clásico, Clark Gable y Vivian Leigh en «Lo que el viento se llevó». larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@43bec68d

«Lo que el viento se llevó»

Durante veinte años fue la película más oscarizada hasta que llegó «Ben Hur». Este filme, que todavía está inmerso en algunas polémicas, es una de las mejores que se han hecho. Una narración extensa, pero que todavía engancha a muchos espectadores. El amor entre Vivien Leigh y Clark Gable rompió fronteras. De hecho, en cines de Estados Unidos la proyectan todos los veranos en pantalla grande. Fue un éxito en el momento del estreno y todavía lo sigue siendo hoy. Obtuvo 13 nominaciones y obtuvo 10 Oscar.

«West Side Story» Otro salto a la escena larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@43bec68d

«West Side Story»

Esta adaptación moderna «Romeo y Julieta», con una música inolvidable, sigue siendo uno de los musicales favoritos de todos los tiempos. Ha claudicado a su magia incluso un director como Steven Spielberg, que quiso honrar la memoria de su padre dirigiendo un «remake» que, aunque era bueno, no tenía la magia de la original. Esta película, cuyos números musicales forman parte de la memoria colectiva, consiguió once nominaciones y se llevó diez Oscar.