Globos de Oro: Nolan y "Oppenheimer" lo ganan todo en la gran noche de "Succession"

Todavía con los cuerpos a medio hacer, entre comilonas navideñas, el catarro común (este año, a toda la población) y ese último día oliendo a leña y turrón, la flor y nata del cine y la televisión se reunió en Los Angeles para la 81ª. Edición de los Globos de Oro. Sobre el papel, el lavado de cara de la asociación de prensa extranjera que entrega los premios iba a servir para que "Oppenheimer", "Los asesinos de la luna" y "Barbie" midieran sus fuerzas de cara a los inminentes Premios Oscar, pero el encuentro quedó en victoria aplastante de la película nuclear de Christopher Nolan, que se alzó con hasta cinco galardones, incluyendo Mejor Película (Drama). El propio director de "Origen" e "Interstellar", ganador del galardón a Mejor Director en su sexta nominación, presentó su candidatura al hombrecillo dorado acordándose en el discurso del fallecido Heath Ledger, del también ganador en la noche de ayer Robert Downey Jr. y de Cillian Murphy, Mejor Actor en la categoría dramática.

"Oppenheimer" también se llevó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora, donde compartió el protagonismo musical con una "Barbie" que se tuvo que conformar con el premio a Billie Eilish por la preciosa "What Was I Made For" y uno de los nuevos galardones de este año, el de Mejor desempeño en Taquilla. Sea lo que sea eso. No es como si lo pudiéramos medir con cifras reales o algo así. Más allá del cinismo, que le faltó a una gala insoportable liderada por la ineptitud del presentador (un Jo Koy cual pulpo en garaje), los Globos de Oro buscaron recuperar su glamour en base a lo soporífero. No entró un solo chiste y la realización estuvo a verlas venir, enfocando reacciones de Taylor Swift a la que pudo y apenas orquestando que la presencia de toda una Dua Lipa sobre el escenario quedara en la posteridad con monosílabos. Todo mal.

81st Golden Globe Awards - Arrivals ALLISON DINNER EFE

Se abre la carrera por el Oscar

Tampoco hubo suerte agitando la bandera, puesto que "La sociedad de la nieve" de J.A. Bayona no pudo alzarse con el premio a Mejor Película en lengua no inglesa, que fue a parar a "Anatomía de una caída". La película judicial de Justine Triet, con todo merecimiento y subida a una ola de popularidad compartida por público y taquilla, también ganó el premio a Mejor Guion Original, posicionándose con ventaja de cara a los Oscar y a un premio que hace unas semanas parecía ya en las manos de Celine Song y su "Vidas pasadas", que anoche se fue de vacío. Y es que en el apartado interpretativo, donde también podía rascar oro, la fuerza de la naturaleza que es Lily Gladstone sigue siendo la rival a batir: la actriz, de ascendencia nativo-americana, le valió a "Los asesinos de la luna" su único premio de la noche, dando así el mejor discurso de cuantos se escucharon anoche en la ciudad de las estrellas.

Parece leve el consuelo para la película de Martin Scorsese, acaso la mejor del último año, pero la noticia mejora si tenemos en cuenta que la carrera de premios se abre por dos vías inesperadas. Paul Giamatti, profesor canalla en "Los que se quedan" bien podría dar la sorpresa como Mejor Actor en los Oscar (anoche triunfó) y "Pobres criaturas", mucho más carismática que la de Nolan, bien podría ser una opción de consenso como Mejor Película (ayer se llevó el premio en la categoría de comedia o musical). Sea como sea, y pese a lo terrible de una gala que volvió a demostrar que no hay fiesta de tres horas que pueda tener justificación terrenal, los Globos de Oro se sintieron justos y necesariamente previsibles, antes de que el hombrecillo dorado comience a monopolizarlo todo desde el próximo 23 de enero, cuando se anuncien sus nominaciones.

81st Annual Golden Globe Awards - Show ASSOCIATED PRESS AP

La despedida de "Succession", entre fogones

En cuanto a las categorías televisivas, el reparto fue aún menor y el guion siguió los cauces previstos. "Succession", tras firmar una última y alabada despedida, se llevó hasta cuatro Globos de Oro, incluyendo el de Mejor Serie (Drama) y tres interpretativos, para Sarah Snook, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen. No hubo rival anoche para la revisión de las lágrimas que cotizan en bolsa, aunque sí hubo espacio para celebrar a la serie más en forma del panorama contemporáneo: "The Bear". El reparto de la serie sobre la ansiedad culinaria, liderado por el apolíneo Jeremy Allen White se llevó otros tres premios, haciendo suyo el galardón en la categoría de comedia o musical, el del mencionado motopapi y el de Ayo Edebiri, que se volvió verbo de la viralidad dándole las gracias a los asistentes de sus agentes, a "los que de verdad contestan siempre a los correos".

En el apartado de Miniserie, todo fue a parar a "Bronca (Beef)", cuyo fenómeno apenas tuvo alcance en nuestro país y, en un esfuerzo por renovar sus aires y dar una imagen de modernidad, los Globos de Oro inauguraron su categoría de Mejor actuación en Especial de comedia premiando a Ricky Gervais, probablemente con el show más transfobo del año. Ya saben, contrapesos de la Meca del cine. Por lo que sea, y por los apellidos que quieran ustedes elucubrar, no hubo una sola mención a Palestina.