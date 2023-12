La protagonista de 12 años de "Percy Jackson y los Dioses del Olimpo" sufre ataques racistas

"Percy Jackson y los Dioses del Olimpo'", la serie que adapta el primer libro de la saga homónima de Rick Riordan, ya se ha estrenado en Disney + y una de sus jóvenes protagonistas, Leah Jeffries, ya ha sufrido ataques racistas y mensajes de odio por no coincidir físicamente con el personaje tal y como es descrito en las novelas. "Es realmente desafortunado que una niña de doce años haya sido objeto de este tipo de reacción", ha lamentado Jonathan E. Steinberg, co-creador del show.

Sin embargo, y a pesar de su juventud, los responsables de "Percy Jackson" destacan la gran fortaleza que Jeffries ha mostrado frente a estos ataques de odio. En una entrevista concedida a Europa Press junto al productor ejecutivo Dan Shotz, aseguran: "Es testimonio de su fuerza y de la clase de ser humano que es", subraya Steinberg. Jeffries encarna en la ficción a Annabeth, que en el libro es descrita como de piel blanca, rubia y con ojos grises, rasgos que la actriz no comparte con su personaje pero, tanto para el autor de la saga como para el resto del equipo detrás de la serie lo verdaderamente importante era que captase su esencia, no su físico.

"Todos nos comprometimos antes de que empezara el casting a ver a todos los niños que entraran por la puerta y queríamos tener la fe de que si un niño era el adecuado, nos ibámos a dar cuenta y que en el momento en que lo sintiéramos, íbamos a luchar por él", explica Steinberg. El propio Riordan también participó en el proceso de selección y defendió al elenco elegido en un comunicado en su web. "Fue capaz no solo de superarlo, sino de hacer una actuación tremenda y dejarnos claro a nosotros, a todos los que participamos en esta producción y a un público muy numeroso, que nunca hubo otra Annabeth posible para la serie", ha declarado el guionista.

Una historia clásica

Shotz ha recordado el origen de la saga, que nació como una manera de Riordan de enseñar mitología griega a su hijo con THDA y dislexia, dificultades que a los protagonistas de "Percy Jackson" les caracterizan como semidioses. "Nuestra esperanza es que los niños con cualquier diferencia se vean representados", dice Shotz, compartiendo la visión de Riordan sobre la esencia de la historia. "Es una historia que me emociona que vean mis hijos, me emociona que la vea todo el mundo y espero que sea tan eficaz como los libros de Rick a la hora de hacer sentir a la gente que las cosas que les hacen diferentes a veces son las cosas más importantes de ellos", ha declarado Shotz. "Creo que la historia también expresa que no estás solo, hay otras personas ahí fuera con las que puedes conectar y que son como tú", añade Steinberg en relación a cómo el sentirse diferente y el sentirse solo a veces va unido.

"Quieres estar seguro de estar haciendo justicia al material original", comenta Steinberg, consciente de la presión que existe al abordar una saga con una comunidad fan tan implicada, pero también de la oportunidad que constituye. El guionista ha expresado su deseo de que aquella gente "conectada a estos libros de una manera muy profunda" sean capaces de ver la serie y sentir la historia como nueva.

La serie de Disney+ no es la primera adaptación de los libros de Riordan. En 2010 se estrenó la película "Percy Jackson y el ladrón del rayo" (Chris Columbus), cuya secuela, "Percy Jackson y el mar de los monstruos" (Thor Freudenthal) llegó tres años después. No obstante, estas cintas no fueron bien acogidas por los fans y el mismo autor expresó su descontento. Shotz explica que hay ciertos elementos del libro que, si no se incluyen, "no es realmente la misma historia".

"En una serie de televisión de ocho episodios tienes el espacio no sólo para incluir todo eso sino también para no sentir que tienes que apresurarte", razona el productor ejecutivo en cuanto a la idoneidad de este formato. "Se trata de una historia muy personal y queríamos cuidarla", ha afirmado Steinberg, haciendo hincapié en la implicación de Riordan y su familia a lo largo de todo el proceso.