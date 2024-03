¿Por qué este año los Oscar empiezan antes?

El pasado mes de enero, cuando se anunció la lista completa de nominados a los Premios Oscar y que el presentador sería Jimmy Kimmel, también se estableció un nuevo horario para la ceremonia. La entrega de los premios de la Academia, este año, se adelantará hasta dos horas a su horario habitual, haciendo ligeramente más accesible su seguimiento desde zonas horarias como la europea o la asiática. Normalmente, como casi todos los eventos de "prime time" en Estados Unidos, los Oscar se retransmitían a las 20:00h de Nueva York, pero este año la gala comenzará cuando marquen las 19:00h en los relojes de la costa este.

Pero, ¿por qué dos horas? Ligeramente retrasados por la huelga, los Oscar de este año ocurren en un momento paradójico para con los husos horarios: mientras en Estados Unidos ya se aplica el horario de verano, en Europa no lo haremos hasta dentro de unas semanas, lo que provoca que ahora la diferencia con aquel país se estreche hasta las cinco horas. Por tanto, en lugar de empezar a las 02:00h españolas, de domingo a lunes, la 96ª. Edición de los Oscar comenzará a las 00:00h, previsiblemente terminando alrededor de las 03:30h de la madrugada.

Y entonces, ¿cuál es el motivo del cambio de hora? Además de la pulsión global que ha empujado a la Academia de Hollywood en los últimos años a cambiar sus hábitos y que la quiere ver establecerse como la organizadora de "los premios del mundo", y no solo de Estados Unidos, las razones hay que buscarlas en la audiencia. De complicada venta para aquellos no cinéfilos, el espectáculo que prometen actuaciones como las de Ryan Gosling o Becky G, bien podría atraer a despistados e indecisos si la gala no compite desde el primer momento en el horario estelar.