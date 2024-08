¿Qué es más correcto: “Se dio cuenta de que está mal” o “Se dio cuenta que está mal”?

El queísmo es la supresión inadecuada de la preposición que acompaña a la conjunción “que”: “Se dio cuenta de que está mal”, mejor que “Se dio cuenta que está mal”. Aunque es un fenómeno más o menos frecuente, sobre todo en la lengua oral, no resulta adecuada la eliminación de la preposición (que suele ser “de”, pero también se da con otras), de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Así lo explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, que explica que esta omisión a veces se produce por querer evitar un posible dequeísmo, pero lo apropiado es precisamente mantener la preposición. Un truco que puede funcionar en casos de duda, aunque no siempre, es la sustitución de la oración con “que” por el pronombre “esto” (o “eso” o “aquello”) o “ello”. Así, “Se dio cuenta que está mal” se sustituye por “Se dio cuenta esto”, que es impropia. La redacción indicada sería “Se dio cuenta de que está mal”, pues la sustitución correspondiente es “Se dio cuenta de esto”.

Estos son algunos contextos en los que suele producirse queísmo:

• Complementos oracionales de sustantivos y adjetivos: “tener ganas de que venga” (no “tener ganas que venga”), “albergar la esperanza de que acudan” (no “albergar la esperanza que acudan”), “estar seguro de que lo sabe” (no “estar seguro que lo sabe”), “ser consciente de que es difícil” (no “ser consciente que es difícil”), “estar convencida de que habrá tiempo” (no “estar convencida que habrá tiempo”)...

• Verbos que exigen un complemento con preposición: “insistir en que lo repitan” (no “insistir que lo repitan”), “estar de acuerdo con que se presente otro” (no “estar de acuerdo que se presente otro”), “confiar en que rectificarán” (no “confiar que rectificarán”). También se aplica a verbos pronominales como “acordarse de que es su cumpleaños” (no “acordarse que es su cumpleaños”), “alegrarse de que apruebe” (no “alegrarse que apruebe”), “olvidarse de que son familia” (no “olvidarse que son familia”)...

• Locuciones como “darse cuenta de que era falso” (no “darse cuenta que era falso”), “(no) caber dudas de que es el mejor” (no “no caber dudas que es el mejor”), “a fin de que lo entiendan” (no “a fin que lo entiendan”), “en caso de que haya dudas” (no “en caso que haya dudas”)...

• Finalmente, es posible construir algunos verbos con la preposición y sin ella, como “informar” (“informar que aparecieron” e “informar de que aparecieron”), “avisar”, “dudar” (con el sentido de ‘tener dudas o desconfiar’)...