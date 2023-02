¿Qué significa la expresión "me importa un bledo" y cuál es su origen?

"Francamente, querida, me importa un bledo". Quizá sea una de las frases más conocidas de la historia del cine, y aparece en la cinta "Lo que el viento se llevó" (1939). La pronuncia Clark Gable quien, en la piel de Rhett Butler, se dirige a Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) casi al final de la película. Gable recita una expresión bastante extendida entre los hispanohablantes, y que no suena extraña para quien la dice o escucha: "me importa un bledo" viene a decir que no me importa nada, bien poco, no tiene ningún tipo de importancia para mí. Pero, ¿de dónde viene esa expresión? ¿por qué decimos exactamente que nos importa un bledo y qué significa?

El bledo es una planta silvestre, con nombre científico "Amaranthus retroflexus" y coloquialmente conocida como Amaranto silvestre. Con esto, también recibe el apodo de bledo, y es común hallarla, tanto en España como en el resto de Europa, en terrenos abandonados. Es esa típica planta que se puede considerar "mala hierba", pues de aparecer en cualquier jardín no tiene otro destino que el de ser arrancada de su sitio. Además, su sabor es insípido, y de ahí que su valor sea menor todavía. Por ello, un bledo se considera como algo de poca importancia, que apenas vale nada, que pasa desapercibido en el día a día. Y qué mejor forma de expresar cuando algo no te interesa lo más mínimo que referirse a dicha planta diciendo "me importa un bledo".

En esta situación, "bledo" proviene del latín "blitum", y si bien los colonizadores europeos intentaron quitarse dicha planta del medio, no lo consiguieron, ni siquiera con el idioma. Entre los mexicanos, se le llamaba "Huauhtli", y era utilizada con fines medicinales o espirituales. Entonces sí que tenía alguna utilidad esta planta, pues tenía varias cualidades positivas para los seres humanos.

No obstante, si algo está claro es que hoy día el bledo nos lleva a pensar en la insipidez, tanto de la planta como de su propio significado. Una expresión que puede estar acompañada, en vez de bledo, de otras palabras, como "me importa un pito" o "me importa un huevo", lo que permite, al igual que el bledo, enfatizar que aquello a lo que nos referimos no tiene absoluta importancia para quien lo pronuncia.