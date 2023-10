¿Quién es Alfonso Goizueta, el finalista del Planeta que defiende a Isabel Ayuso?

Alfonso Goizueta ha sido la sorpresa de esta edición del Premio Planeta.Nadie esperaba su nombre y una vez que salió, muchos tuvieron que buscarlo para saber quién era. Sin embargo, él ya era un nombre que se estaba abriendo futuro con claridad desde hace tiempo. A los 17 años publicó su primer libro y ahora irrumpe en el panorama literario con una novela sobre Alejandro Magno. La temática del libro no es baladí y tampoco hay que tomarla a la ligera. Justo en pleno revisionismo de la historia, cuando los héroes tradicionales del pasado empiezan a estar en el punto de mira de la cultura woke, él ha entrado a defender a esta figura a la que se empezaba a acusar de tirano y genocida.

El escritor es licenciado con honores en Historia y relaciones internacionales por el King's College de Londres. Su primea publicación es "Limitando el poder 1871-1939. Una historia de la diplomacia occidental desde Bismarck hasta la Segunda Guerra Mundial". Una obra que resulta sorprendente por la edad en la que llegó a escribirla: no había alcanzado la mayoría de edad. Su siguiente título fue "Los últimos gobernantes de Castilla", otro ensayo, que le dio bastante relieve. Y su primera incursión en la ficción fue "Corazón de deidades", de 2020. Ahora a esta sucinta bibliografía hay que sumar la obra finalista del Premio Planeta y el prestigio que da haber obtenido este reconocimiento.

Pero si por algo se va a hablar de Alfonso Goizueta (@alfonsogoizueta) es por sus inclinaciones políticas. De entrada, es un defensor de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien apoyo fervientemente durante la crisis de la política con Pablo Casado, como demuestra lo que puso en el siguiente tuit del 23 de febrero de 2022: "Casado solo es víctima de sí mismo. Por qué se va si no? Se pide humanidad, como si estuviera negándosela, a quien ha espiado delictivamente a Ayuso, llegando a insinuar que había favorecido a su hermano provechando que morían 700 personas al día. Víctima de qué? Por favor...

El día después añadía: "Verás como Sánchez adelante elecciones cuando UP no apoye la guerra en Ucrania y el PP siga en las nimiedades de darle salida digna a Casado. Un mes de indeterminación arrastrando las siglas por el suelo; a eso vamos si Casado no se va ya. Su victimismo vergonzoso es un problema".

Alfonso Goizueta, que fue alabado en la rueda de prensa, ante los atónitos periodistas que se miraban entre sí con asombro, por su juventud, por su belleza y por su inteligencia, parece que está destinado a destacar tanto en la literatura como por sus posiciones políticas en el espectro de la derecha española. Quizá despunte como uno de los nuevos referentes de su generación.