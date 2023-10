El Premio Planeta defiende que la creación es patrimonio del hombre y no de la IA

Ya empezó la cuenta atrás para conocer el nombre de la obra ganadora del Premio Planeta, que este año llega a su edición número 72. Como cada 15 de octubre, en el transcurso de una gala literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), en Barcelona, se sabrá quién es el ganador y el finalista del veterano certamen literario que organiza el Grupo Planeta.

Previamente, el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, y el jurado del premio -formado en esta ocasión por José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer. Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López- ofrecieron la tradicional rueda de prensa donde se pueden conocer algunas de las tendencias en los manuscritos presentados este año al galardón, que, no se olvide, tiene una dotación de un millón de euros. A este respecto Eslava Galán, que repasó las diez obras finalistas, apuntó que "abunda la novela negra tradicional. que ya no se basa en lo nórdico sino que tiende más al sur, la testimonial y los personajes femeninos". Entre los argumentos que se dieron a conocer destaca desde una historia centrada en una saga gallega, a biografías noveladas del botánico de Stalin o Alejandro Magno, además de una trama policiaca con toques de erotismo. Todavía habrá que esperar para saber el nombre definitivo de la obra y de su autor.

El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, no dejó pasar la oportunidad para resaltar el buen momento que está viviendo tanto el premio como el sector del libro, apuntando que un total de "45 millones de personas han leído al ganador o al finalista del Planeta. Una sociedad que lee es una sociedad mejor". Todo eso lo dijo respecto a un año récord, donde se han presentado un total de 1.129 originales presentados, lo que supone un crecimiento de 300 originales más gracias, en parte, gracias a una modificación de las bases, que ahora permiten la posibilidad de presentarse al galardón mejor dotado de las letras españolas a través del correo electrónico. Por otra parte, la obra ganadora del año pasado, "Lejos de Luisiana", de Luz Gabás, también obtuvo una cifra histórica al vender un total de 600.000 ejemplares.

Pero no es la única buena noticia para el mundo del libro que se anunció ayer. Jesús Badenes, director del área de libros del Grupo Planeta, aseguró que "el libro es el ocio cultural que ha salido más reforzado después de la pandemia. El incremento ha sido del 19 por ciento en venta de libros desde la crisis sanitaria y eso nos sitúa a la cabeza en el mercado europeo. Hemos crecido un 32 % en los últimos tres años", comentó y adujo que lo que más se vende son obras de ficción, libros infantiles y juveniles. "El 68 por ciento de los españoles se consideran lectores. Ellas son más lectoras que ellos. De ellas, alrededor de un 72 por ciento se consideran lectoras frecuentes y la población más joven, alrededor de un 74 % de entre 15 y 24 años se consideran lectores frecuentes. Ellos son una buena cantera para el futuro".

Una de las grandes preocupaciones que existe en el mundo editorial, y que salió a relucir en esta convocatoria es la inteligencia artificial y cómo puede influir tanto a la edición como a la creación en el ámbito de los libros. A este respecto, José Creuheras fue tajante en cuál es su posición y no dejó que se filtrase ni la más mínima duda en su voz cuando dio a conocer el punto de vista que sostiene: La IA permite repetir criterios, pero no sustituirá el talento porque el talento lo tienen las personas. La máquina puede reproducir actuaciones, pero esa chispa de la creación solo la tienen las personas. Se debe de legislar a este respecto, pero consideramos que la creación es patrimonio de los hombres y no de la inteligencia artificial". Él mismo reconoció que "tenemos algún sistema que detecta" que ayuda a distinguir qué texto se ha publicado ya y que cuentan, además, bromeó, con Pere Gimferrer, que inmediatamente saber detectar quién está detrás de una narración, ya que el editor y poeta posee un enorme conocimiento sobre los autores actuales.