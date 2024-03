Ramón García Alcaraz: “Lolita no es para jóvenes, para leerla se necesita cierta madurez”

No todo es ARCO en esta Semana del Arte en Madrid, la Urvanity Art Fair reúne en Matadero un grupo de galerías dedicada al Nuevo Arte Contemporáneo sobre las corrientes más actuales, como graffiti o nuevo pop art. Una de la más prestigiosas es My Name's Lolita Art de Ramón García Alcaraz, “fundada hace 36 años con una línea muy marcada, la nueva figuración española pop, conceptual, realista o simbolista, apostando siempre por artistas jóvenes españoles, algunos tan destacados como Paco Pomet”, explica García Alcaraz, que recomienda la lectura de “Lolita”, de Vladimir Nabokov.

¿Cuándo lo leyó?

Sobre los 30 años y me marcó hasta el punto de que mi galería de arte lleva ese nombre en honor a Nabokov y al libro, puesto que la idea era contar con artistas muy jóvenes, alrededor de los 20 años, dentro del arte figurativo, que por su juventud eran “lolitas” dentro del mundo artístico.

¿En qué aspecto lo marcó?

A la hora de entender las emociones sexuales y los contrapesos, el poder de la juventud y de la adolescencia ante la madurez o la vejez, por eso creo que sigue siendo actualísimo, además de estar escrita de forma maravillosa y con un lenguaje muy fluido.

¿Puede ser censurable en tiempos del #MeToo?

Su valor está en cuestionar la pederastia y dónde están los límites, las líneas rojas que no hay que pasar, aunque hay adolescentes que las pasan sabiéndolo. No es un libro censurable porque lo literario está por encima y porque realmente no hay nada, solo sufrimiento, si hubiera relaciones sexuales entraríamos en la pornografía y la asquerosidad y en eso Nabokov es genial, plantea una adolescente con cabeza de adulta, muy perversa y entra en un juego de emociones en el nunca hay absolutamente nada, solamente pasión, la tortura de este hombre tentado por la carne pero que nunca cae en la tentación. Lo que sí ha llegado a ser censurable por este libro es la palabra “Lolita”, yo he tenido problemas con servidores de la galería, que al verla escrita mandan los correos al “spam”, es decir, más que censura literaria es de internet, de redes sociales, la palabra “Lolita” no admitida en mucho servidores y apps.

¿A quién lo recomendaría?

A un adulto a partir de los 30 años, porque aunque no es demasiado densa, tampoco es una novela de aeropuerto, rápida y fluida, sino para saborearla y creo que se necesita cierta madurez para poder analizar los problemas. No es una novela para jóvenes, sino como “El Quijote”, que se empieza a saborear con la edad, yo lo he releído ahora y he aprendido mucho más que la primera vez, conforme vas madurando en la vida, las obras maestras se van redescubriendo y saboreando mejor, hay libros que recomiendo leer cada década porque al releerlos vuelves a aprender y a coger otro punto de vista. Leyendo “Lolita” ahora se pueden sacar unas enseñanzas tremendas, pero siempre con una mente adulta que es la que te puede llevar a conclusiones positivas.