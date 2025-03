¿Dónde están los múltiples restos de Santa Teresa de Jesús que se reparten por todo el mundo?

En 'Muero porque no muero',describía la vuelta de Santa Teresa de Jesús a la vida. A diferencia de Cristo, la religiosa no tenía un cuerpo en el que reencarnarse . No era más que un espíritu. Como contaba el dramaturgo, la protagonista se pone entonces "a investigar qué ha sucedido"... hasta que se entera "de que la descuartizaron en mil pedazos y la repartieron por el mundo", explicaba Bezerra a LA RAZÓN: