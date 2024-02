Sánchez, sobre la cultura: "No es un sector subsidiado, devuelve con creces lo que recibe"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que la cultura sea un sector "subsidiado, a pesar de lo que algunos pregonan desde la ignorancia o también desde los prejuicios más rancios", asegurando que "devuelve con creces lo que recibe" de las instituciones públicas. "No es un sector subsidiado, todo lo contrario, es estratégico para España y un motor de prosperidad que devuelve con creces lo que recibe de las instituciones públicas", ha remarcado Sánchez durante la inauguración de la jornada "CEOE-ADEPI. Las industrias culturales y creativas", celebrada durante la mañana del miércoles en el Ateneo de Madrid.

El presidente del Gobierno ha defendido a un sector "con un impacto absolutamente decisivo en los logros sin precedentes" de otros sectores claves para la economía española. Por ejemplo, ha reflexionado respecto a su encuentro de hace unos días con el director de "La sociedad de la nieve", J.A. Bayona, candidato al Oscar. "Celebraba en sus redes sociales una cifra que me llamó la atención y es que más de medio millón de espectadores en España han visto su película en las salas de cine. Esta es una cifra espectacular, teniendo en cuenta que también está disponible en la plataforma audiovisual que la produjo", ha remarcado sobre una película que cuenta con 89 millones de visualizaciones en Netflix, la segunda cinta de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma.

"Bayona me dijo que esta era una película absolutamente impensable hace diez años, cuando quiso rodarla. Y si lo es hoy, es gracias a los profesionales de la industria cinematográfica española", ha remarcado el líder del Ejecutivo, quien también ha elogiado a otros sectores como la literatura, el cómic, la música o los videojuegos. "La cultura es, sin ninguna duda, la mejor forma y la más hermosa de presentar a nuestro país al otro lado de nuestras fronteras", ha afirmado, para luego abordar uno de los retos al que tendrá que enfrentarse en los próximos años: la Inteligencia Artificial y su impacto sobre la creación. "Se plantean muchas preguntas que exigen respuestas adecuadas y es cierto que aún incluso los propios creadores de la inteligencia artificial no tienen todas las respuestas hacia la dirección que va a tomar esta nueva tecnología", ha reconocido Sánchez, quien ha afirmado no obstante que "siempre debe prevalecer" los derechos de autor.

El bono cultural, ¿un "boom"?

Otro de los aspectos destacados por Sánchez durante su discurso en el acto ha sido el bono cultural, al que ha calificado de "absoluto 'boom' entre los jóvenes". "Es interesante, porque empodera a actores, en este caso jóvenes, probablemente siempre lejos de la actividad política, y les empodera a la hora de poder gestionar recursos públicos", ha apuntado. Para ello, ha puesto en valor la nueva Oficina de Derechos de Autor y Conexos, un organismo "que viene a satisfacer una reiterada demanda del sector y que va a ser clave" en la protección de la propiedad intelectual. El presidente del Gobierno también ha defendido el avance del Estatuto del Artista ante la "precariedad que desgraciadamente sufren muchísimos trabajadores" del sector y ha remarcado la importancia del proyecto de Nueva Economía de la Lengua para reforzar el "activo" del español, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo.

CEOE: fardar de talento

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también ha incidido en la inauguración de las jornadas en la importancia de activar financiación para el sector cultural. "Yo creo que en España si de algo podemos fardar es de la palabra talento, pero para que se dé el talento es muy importante que gestionemos mejor la formación y la educación", ha apuntado. "Que sepáis que desde COE, desde las grandes, medianas y pequeñas empresas y los autónomos -porque en este mundo hay muchísimos autónomos- vamos a estar presentes para ayudar en esto", ha concluido.