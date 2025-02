Nuestro idioma está sembrado de muchos conceptos, expresiones y frases hechas que hacen referencia a distintos gentilicios y nacionalidades. Normalmente, guardan alguna conexión con las costumbres, tradiciones y estereotipos de ese país, aunque no es una regla que siempre se cumpla. Que le pregunten si no a un moscovita qué es una ‘ensaladilla rusa’, pues no entenderá a qué se refiere.

Al ser el español el segundo idioma materno más hablado del mundo (cada vez más cerca de los 500 millones de personas), es utilizado en regiones muy diferentes repartidas por los cinco continentes del globo terráqueo. Esto no hace sino multiplicar las expresiones que aluden a países vecinos o civilizaciones importantes.

Muchos de estos términos caen en la caricatura, en estereotipos o en generalizaciones sencillas, aunque suelen tener un trasfondo de verdad. Hace un tiempo, recopilábamos en LA RAZÓN algunas de estas expresiones que hoy en día podrían considerarse “ofensivas” para algunas personas, pero que cuentan con orígenes muy curiosos.

Banderas del mundo

Sin embargo, la expresión que trataremos el día de hoy no guarda ninguna relación con el gentilicio al que aparenta hacer referencia. Y aunque algún habitante de esta nación escandinava podría dirigirnos una mirada de extrañeza si la pronunciamos, realmente no tiene motivos para sentirse aludido.

¿Por qué nos 'hacemos los suecos' cuando queremos ignorar algo o a alguien?

Nos referimos, como no podría ser de otra forma, a la expresión “hacerse el sueco”, que en español se utiliza para referirse a alguien que finge no entender algo. Es de uso muy común para describir a quien trata de evitar una responsabilidad, desentenderse de una situación o simplemente no responder a una pregunta.

El origen de esta expresión no tiene que ver con Suecia ni con los suecos como nacionalidad, sino que proviene del latín vulgar "socus", que significa zueco (un tipo de calzado de madera). En la Edad Media, los campesinos y trabajadores solían usar este tipo de zapatos, y al llevarlos, su andar era torpe y lento. De ahí derivó el verbo "soquear", que se usaba para describir a alguien lento o torpe en sus movimientos o comprensión.

Con el tiempo, la palabra "soco" o "sueco" pasó a designar a alguien que parece no entender lo que se le dice, ya sea por lentitud real o fingida. Así nació la expresión "hacerse el sueco", que no alude a los habitantes de Suecia, sino a la idea de alguien que se hace el desentendido o el distraído.

Zuecos de madera

Aunque la raíz principal viene del latín, hay otra hipótesis (menos consensuada) que podrían haber reforzado la expresión en el tiempo. Esta apunta a los comerciantes suecos que llegaban a los puertos españoles en los siglos XVII y XVIII.

Al no hablar bien el idioma, estos solían responder con confusión o desentendimiento cuando se dirigían a ellos. Esto pudo haber reforzado el uso de "sueco" como alguien que 'no entiende'.