El viejo y salvaje “Twist” del Circo Price

Lo de Marta Pazos es siempre un festival, un festival cromático y visual en el que nos ha acostumbrado a que cada nuevo proyecto sea, no opuesto al anterior, pero sí muy diferente. Del rosa, el verde, el naranja o el morado (de Safo, Contemplación, Comedia sin título y Campo de figos, respectivamente) pasa ahora al rojo y el azul de Twist. Ni una semana de respiro se ha dado entre la despedida de ese viaje sáfico del Canal, que ya venía rodado de Mérida y Barcelona, y el estreno de mañana sobre el escenario del Circo Price. Advierte: «Unas cosas y otras se van solapando, aunque es muy diferente a todo lo demás. De ser igual sería muy aburrido», defiende la gallega a la que María Folguera (directora artística del centro y compañera en esa tríada que formaron, junto a Rosenvinge, en la oda a la Décima Musa) le encomendó la tarea de recuperar la historia del propio Price.

"Twist" ocupará el escenario circular del Price hasta noviembre FOTO: marcosGpunto

Si Pepe Viyuela y compañía rescataron hace un año parte del espíritu de la vieja sede en Mil novecientos setenta sombreros, en esta ocasión es Pazos quien tiene la misión de retroceder hasta las matinales de los años 60, sesiones de rock por las que pasaron Los Relámpagos, Los Pekenikes, los Diamond Boys con Albert Hammond o el debut de Miguel «Mike» Ríos, el germen de una fiebre que estaba a punto de explotar.

Solo se pudieron celebrar nueve de aquellas citas; era el 64 y la censura se encargó de que no fuera a más. Demasiado para unos tiempos en los que la Prensa se hizo eco del fervor que allí se vivía: «Twist en las calles de Madrid», se titulaba sobre esos jóvenes sobre el asfalto y bajo la lluvia que bailaban al son de ritmos modernos. Dos horas de música no eran suficientes para agotarlos y salían a la calle con ganas de más. Dentro, «la cosa se iba de madre», recuerda Pazos, «rompían hasta las butacas». Aquello sorprendía a un periodista atónito porque la situación ocurriera en Madrid y no en «Londres o en Estocolmo» y que se preguntaba «de dónde salían esos jóvenes». Pero no volvieron a salir; al domingo siguiente llamaron a la policía y la historia finalizó por capricho de una censura que sobre el escenario del Price se dibujó en blanco y negro, en contraste con el resto de colorines.

El circo es indispensable en esta recuperación de las matinales de rock de los años 60 FOTO: marcosGpunto

El mundo del rock y del circo se unen ahora para recordar aquellos festivales sesenteros y programar así la décima matinal a ritmo de una banda yeyé, de números acrobáticos que a la directora le hacen «mirar para otro lado [por el riesgo que toman malabaristas y acróbatas]» y después de «un arduo trabajo de investigación» para recrear el pasado. Una juerga a la que Marta Pazos invita a asistir «disfrazado» de los 60 y para la que se cuenta con dos maestros de ceremonias como Carmen Barrantes y Óscar de la Fuente. Pasen y vean.