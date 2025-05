El Brujo: "La tragedia vende, si este apagón hubiera sido por un sabotaje, los medios harían su agosto"

Se cuenta de Sileno, el semidiós patrón de la tragedia, y subalterno de Dionisio, dios de la tragedia, que, cuando Midas le preguntó «qué era lo mejor para el hombre», este le contestó: «Lo mejor sería no haber nacido». Ante la estupefacción de Midas, Sileno añadió: «Pero no te preocupes, ya que has nacido, lo mejor para ti sería morirte cuanto antes».

Esta mixtura de tragedia y humor no es extraña al origen y la esencia del teatro griego y los clásicos, a los que de nuevo acude Rafael Álvarez «El Brujo» con su último espectáculo, «Iconos o la exploración del destino», un monólogo en clave de humor en torno a relatos mitológicos donde el lenguaje y los recursos de la comedia se confrontan con los argumentos de las tragedias clásicas. Estrenado en el Festival de Mérida, llega ahora al Bellas Artes de Madrid, donde estará hasta el 1 de junio. «Los clásicos dan mucho juego, son inagotables y no hay nada más actual que ellos porque cuando se rebasa la circunstancia del tiempo hay una expansión hacia lo eterno, una aspiración a trascender el tiempo, por eso son clásicos», afirma.

Y en un clásico va camino de convertirse El Brujo, creador de un estilo propio en sí mismo que enlaza con la tradición oral, que, de momento, no parece tener relevo. Una tradición en la que el actor intercala textos clásicos con experiencias autobiográficas y continuas alusiones a la actualidad. «Son cosas que oigo y las repito en el escenario en tono burlesco, como la IA o los bulos, que son un arma estratégica imparable, una vez que lo lanzas y circulan, es muy difícil abstenerse y saber qué es real y qué no. Esta es una pregunta muy filosófica que hago en una de mis obras –explica–, ¿qué diferencia hay entre lo real y lo que no lo es? Pues según los sabios clásicos, los maestros filósofos de la antigüedad, la realidad es lo que tú eres y el mundo: “Fake news”».

La mezcla de comedia y tragedia siempre se da porque, «son dos caras de una misma moneda, dos puntos de vista de una misma experiencia, si te caes al sentarte en una silla rota, la situación puede ser cómica y trágica si te matas o descalabras, las caídas hacen mucha gracia siempre que no seas tú quien se cae. En el mundo actual –prosigue El Brujo–, la tragedia vende más en los medios de comunicación, quieren lo trágico porque la comedia es insustancial comparada con los grandes desastres, si este apagón, por ejemplo, hubiera sido fruto de un sabotaje, un acto terrorista o un ataque con armas nucleares, algo totalmente verosímil, la prensa tendría un material impagable, pero si ha sido una simple avería y ya, la cosa no da más de sí –asegura–. Cuando hay verdadera catástrofe, los medios hacen el agosto, la tragedia es el gran espectáculo porque es conmovedor y a la gente le gusta», asegura.

¿Qué es el destino?

Por otro lado, en este nuevo espectáculo, El Brujo hace una reflexión sobre el concepto de destino. «Una comparación entre la tragedia griega, que es la versión occidental racionalista, que no comprende por qué tuviste tan mala o tan buena suerte, y la versión oriental del Karma, que es una explicación más profunda donde el hombre no está sujeto a unos dictadores cósmicos que son los dioses. La tragedia griega es una fuerza caprichosa, sin una motivación premeditadamente inteligente, que azota la vida de los héroes, que los machaca, destruye y ocasiona grandes catástrofes en Edipo, Medea, Antígona o Hécuba, esa fuerza furiosa del destino es ciega, desconocida. En cambio, en la filosofía oriental, el destino es el Karma, que es una fuerza inteligente. Karma significa acción y el destino es la expresión de una ley cósmica de causa y efecto en la que tú participas, lo que tú haces hoy crea las condiciones para que se conforme y configure tu destino mañana, por tanto, no es una fuerza ciega que te hace sufrir, sino inteligente, en la que tú participas por medio de tu libertad», explica artista.

En cuanto a si se está perdiendo la tradición oral, el actor afirma que, más bien, está cambiando. «Nuestra civilización ha desarrollado un instrumento novedoso que es internet, las redes sociales están creando estilos, generan una intercomunicación aunque sean con bulos, las “fake news” son leyendas, los cuentos de ahora. No es presencial, sino a través de un instrumento, pero están el texto o la voz y da igual si son reales o inventados», concluye.