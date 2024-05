«Descarados», sátira mordaz de la sociedad española

Va para nueve años que murió el Premio Nobel de Literatura Dario Fo y sus obras se siguen representando en todo el mundo, no en vano decía en vida que sus obras no son piezas de museo sino que necesitan estar en diálogo vivo con la actualidad, por tanto, «no tiene demasiado sentido referenciarlas en el momento que se escriben, sino que tienen que vivir de una continua actualización y yo compartí con él la posibilidad de hacerlo con este montaje», explica el actor y director Santiago Sánchez que desde hace dos años gira por España con la compañía L’Om Imprebís con «Clacson, trombette e pernacchi», una obra de Fo y Franca Rame, traducida por Carla Matteini, que ellos han titulado «Descarados», y ahora llega al Teatro Fernán-Gómez de Madrid, donde estará hasta el 2 de junio con un reparto formado por Juan Gea, Lola Moltó, Marta Chiner, Rafa Alarcón, Carles Montoliu, Carles Castillo y Víctor Lucas.

Fo escribió la pieza en los años 80 con motivo del secuestro de Aldo Moro por las Brigadas Rojas. «Nosotros, haciendo un guiño a esta realidad, nos preguntamos cómo traerlo a España, era el momento de la marcha del rey emérito a Abu Dabi y nos parecía oportuno reflejar qué pasaría ante un eventual intento de secuestro, cómo se movilizaría todo, cómo podíamos levantar los faldones –como diría el propio Fo– de los resortes del Estado», señala el director. El tema está en que en el intento de secuestro hay un accidente cerca de los talleres de Zarzuela, confunden a la persona secuestrada con un mecánico y ahí es donde surgen todos los malentendidos en los que acaban implicados, policía, CNI, Iglesia, jueces y hasta empresas del Ibex 35. «Una sátira de la sociedad española por la que desfila toda una galería de ‘‘Descarados’’ –como algún comisario famoso– que han convertido ciertos resortes del Estado en esa España de charanga y pandereta, pero también son “des-carados” porque han perdido las caras», explica Sánchez, que asegura que «la clave de todo, por encima del contexto, es que es una apuesta por la alta comedia con algunos de los momentos más brillantes escritos por Dario Fo», afirma.

Constante renovación

«Esto viene muy bien ahora, reírnos un poco de todos y de nosotros mismos, de la prensa, la banca, los poderes del Estado…porque es muy sano, sobre todo en un momento tan polarizado y de tanta crispación –asegura–. Más que entrar en el tema político, he preferido centrarme en la forma de comedia porque creo que a esta situación que estamos viviendo le viene bien». Sobre todo «porque la función sigue viva y se va modificando a diario siguiendo la actualidad de las nuevas noticias, por ejemplo, los cinco días de reflexión del presidente ya están en la función, porque ese era el espíritu de Fo. Tuve la suerte de conocerlo, de colaborar y aprender de él y siempre repetía, el teatro que no se renueva se queda atrasado y en estos dos años que llevamos el ritmo de noticias en España es fuerte, resalta. Por otro lado, L’Om Imprebís ha preparado una serie de actividades paralelas a la representación de «Descarados», la exposición conmemorativa «40 años de L’Om Imprebís», en el vestíbulo del teatro, y un acto de homenaje a Carla Matteini, traductora de Fo y Rame, con una mesa redonda y la proyección de un documental de su hijo Miguel Zavala.

Otro aspecto importante será la presencia de Mattea Fo, nieta de los autores y encargada de preservar su legado como presidenta de Fondazione Fo-Rame, para presentar y apoyar la obra. «Tener esta herencia de mis abuelos es todo un privilegio –declara–, de pequeña prefería evitar trabajar en familia, pero según crecía, entendí que era fundamental recoger este increíble patrimonio, no sólo por mantener su memoria, sino por darle un futuro. El de Fo es uno de los archivos teatrales más importantes del mundo y hay que mantenerlo, pero también queremos organizar, mantener y promover actividades ligadas a ellos: eventos culturales, proyectos sociales y espectáculos teatrales». Para Mattea Fo, su teatro sigue vigente porque es «el más representado en el mundo, un ejemplo es el espectáculo “Aquí no se paga”, que cumple 50 años y lleva más de 900 representaciones». Y esto porque «su dramaturgia aborda temas que nos conciernen a todos, argumentos históricos, políticos y sociales que, lamentablemente, todavía nos afectan de cerca, su teatro lleva a escena la actualidad utilizando un lenguaje directo, incisivo y abordando temas “prohibidos” con ironía y provocación. La risa debe ser liberación, pero ha de imprimir en la mente del público un mensaje profundo sobre su condición como persona y como miembro de la sociedad». Sobre esta versión españolizada de Santiago Sánchez, afirma que «los actores y directores que eligen el repertorio de Fo y Rame hacen ante todo una elección política, porque eligen hablar de su propio tiempo y sociedad y al actualizar su texto hacemos exactamente lo que ellos esperaban, por eso estamos aquí –concluye–, para dar fe de nuestro apoyo y aplaudir este tipo de operaciones».