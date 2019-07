La historia se repite. Y más tarde o más temprano acaba por volver. El ex presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, ha vuelto esta esta mañana a participar en la Junta Directiva de la entidad tras la Asamblea General celebrada el pasado 24 de junio y en la que Pilar Jurado, presidenta de la entidad, no consiguió que una mayoría necesaria de socios aprobara los nuevos estatutos. El regreso se produce ocho años después de que saliera de la entidad tras ser detenido en el marco de la "operación Saga".

Se incorpora así tras aceptar sustituir al bajista Fernando Illán, del colegio Pequeño Derecho, que presentó su dimisión en junio. De haberse aprobado los nuevos estatutos defendidos por la presidenta las próximas dimisiones no se cubrirían de forma automática sino que exigirían elecciones de los puestos vacantes. Esta novedad no habría afectado a Bautista ya que la dimisión de Illán se produjo poco antes de la votación de los nuevos estatutos que, en todo caso, no vieron la luz, informa Ep.

La Junta Directiva ha acordado en su reunión la convocatoria de una nueva Asamblea general que se celebrará el próximo 3 de octubre y en la que se someterá a votación de los socios una nueva propuesta de Estatutos de la sociedad, necesarios para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Bautista ya adelantó hace un mes que era "probable" que volviese a la junta directiva de la entidad. El ex presidente se había presentado a las elecciones celebradas en octubre de 2018, aunque finalmente no salió elegido. Y la probabilidad se ha convertida en un hecho y en realidad.

Teddy Bautista tiene pendiente la resolución de un proceso en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a un total de 11 personas por un presunto desvío de fondos así como por los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.