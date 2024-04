Termina el ciclo Viena en Madrid en el Auditorio Nacional con un concierto dedicado al “Clasicismo vienés” y a sus dos figuras más emblemáticas: Haydn y Mozart

El Ciclo de conciertos Viena en Madrid del Auditorio nacional está a punto de concluir en su temporada 2023-24 y lo hará el próximo miércoles día 24 con un concierto dedicado en el “Clasicismo vienés”, encarnado en dos de los compositores más importantes y representativos de la época dorada vienesa, Joseph Haydn (Rohrau, Austria, 1732-Viena, 1809) y Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo 1756-Viena 1791), ambos fueron artífices señeros de un estilo que definió el discurso musical como una estructura formal racionalmente organizada durante el último tercio del siglo XVIII.

Ninguno había nacido en la ciudad imperial, pero ambos la adoptaron como punto de encuentro para una evolución musical histórica, que no cesaría a lo largo de los tiempos. “Para esta ocasión tan importante hemos pensado que teníamos que invitar a una orquesta que conociera muy bien esas obras, que las haya interpretado muchas veces, para garantizar así una experiencia única al público y será la Orquesta sinfónica Haydn Philharmonie, formada por músicos austro-húngaros, quien nos muestre este monumento histórico, bajo la batuta del italiano Enrico Onofri, una figura emblemática en el mundo de la música barroca y primer director invitado de la Haydn Philharmonie”, explica Labinot Elshaní, cofundador de Hispania Conciertos y director artístico de este ciclo de música.

El concierto comienza con la Sinfonía n. 96 “Miracle” de Haydn (1732-1809), conocida como una de las más importantes obras del compositor austriaco. Continúa con el concierto para Clarinete y Orquesta en la mayor de Mozart, “una obra sublime en la que el solista adquiere un protagonismo expresivo y estético realmente extraordinario y en esta ocasión será el suizo Reto Bieri quien nos deleite con su expresividad y con esta obra inolvidable de la historia de la música concertante para instrumentos de viento -resalta Elshaní-. Reto Bieri es un virtuoso solista clarinetista del más alto nivel que ha ofrecido conciertos para clarinete en las salas más importantes del mundo, su colaboración con la orquesta nos garantiza una interpretación única del concierto para clarinete y orquesta de Mozart”.

Y prosigue el director artístico: “El concierto se cierra con la Sinfonía n. 41 en do mayor “Júpiter”, también de Mozart, que es uno de los títulos históricos de la música clásica, obra de una épica narrativa excepcional e ilustradora, como punto álgido del triunfo de la forma en todas sus dimensiones”. En relación a ella, Labinot Elshaní recuerda unas palabras pronunciadas en una entrevista por el director Enrico Onofri en las que explica esta obra tan importante, él dice “que la técnica compositiva sencillamente sobrehumana de Mozart, se combina con melodías igualmente humanas, es un viaje espiritual entre el sonido y la luz, más allá de la propia música”. Y añade: “Si alguien me preguntara qué notas querría escuchar antes de morir, sin duda diría que el último movimiento de la “Jupiter” y ya no me importaría si hay algo después de la muerte o no”

El ciclo 'Viena en Madrid' en el Auditorio Nacional, que ahora termina, ha contado con interpretaciones de obras cumbres del barroco italiano, con música de Vivaldi, Tartini, Corelli, F. Geiniani o la familia Strauss; “La Pasión según San Juan” de Bach y ahora para concluir, con Haydn y Mozart. Músicos como el violinista austro-búlgaro Mario Hossen y el clarinetita Reto Bieri; vocalistas como Benedikt Kristjánsson y Günter Haymer y directores como Heinz Ferlesch y Enrico Onofri, además de la visita de una versión reducida de la Orquesta Filarmónica de Viena, que interpretó el Concierto de año nuevo.