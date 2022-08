Daniel Luque roza el «deja vu» en un insulso triunfo de Manzanares en Colmenar Viejo

Tras el minuto de silencio, saludó la terna al completo, invitada por Luque que había triunfado el día anterior. Rendida la plaza estaba al sevillano. Diego Urdiales pocos recursos pudo aplicar con el primero, sin fuerza alguna. Tras un trasteo insulso, mató de estocada de rápido efecto. Se empezaba a desesperar el riojano cuando el cuarto no cogía ni un capotazo, pero se resistió a que la tarde no pasara por él. Tiró de oficio y se fajó exigiendo a un astado nada colaborador. El público le reconoció el esfuerzo, obligándole a saludar. No fue la tarde del de Arnedo.

Manzanares actuaba por primera vez como matador en el coso madrileño, pero le recibió un toro que manseó en el caballo. Buenos trazos firmó por verónicas, pero más allá de eso poco le concedió el segundo Algarra. Por si fuera poco, le echó el astado alguna que otra mirada furtiva al estómago. Desde entonces uno a uno construyó Manzanares la faena, que solo pudo despegar en la última tanda. Volvió a demostrar su solvencia con los aceros. Oreja discutida. Tras el resultado en su primero, el alicantino optó por repetir la misma fórmula en el quinto. Apostó de nuevo por las verónicas, aunque el oponente no tenía condiciones para el lucimiento. Con la muleta persistió, aunque la faena tardó mucho en alcanzar intensidad por la poca transmisión y raza del Algarra. Tras una media tendida, el palco le concedía una inexplicable oreja, sin además contar con una clara petición de los tendidos.

Toros en Colmenar Viejo. Diego Urdiales, Jose Maria Manzanares y Daniel Luque. Puerta grande para Manzanares. FOTO: Jesus G. Feria La razon

Regresaba de forma consecutiva Daniel Luque, a quien esa misma mañana confirmaban como sustituto de Roca Rey. Como era previsible el peruano no está aún recuperado de su percance en Bilbao e intentará recuperar fuerzas para su exigente final de temporada. Al de Gerena se le ve inspirado, una inspiración que ya dura temporadas. Se atrevió por chicuelinas con un oponente que no rebosaba franqueza y que iba justo de fuerzas, perdió las manos en varias ocasiones. De ni un turno de quites hicieron uso los tres matadores. Cada uno a lo suyo. Tras un inicio de faena a pies juntos y pegado a tablas, Luque optó por mimarlo hasta el exceso, tirando de él con suavidad. Aun así, el toro se acabó echando. No se quiso resignar el diestro y le sacó un par de pases por el derecho, por el izquierdo se colaba. Una espada tendida le acabó concediendo un trofeo.

El sevillano estuvo a punto de repetir hazaña de forma consecutiva. Suma así Colmenar a la larga lista de plazas a las que volverá el año que viene. Atrás quedaron las temporadas en las que Luque no pudo lucir su tauromaquia con carteles y hierros que no le convienen. Pero el sexto no le sirvió para redondear su paso por Los Remedios. No había manera de desplazar con alegría esa interminable caja. Aunque no pudo acompañar a Manzanares, suyo fue lo mejor.

LA FICHA

Colmenar viejo. Tercera de Nuestra Virgen de Los Remedios. Toros de Luis Algarra, bien presentados. Corrida grandona pero con movilidad. El 1º, reservón; el 2º, se rajó; el 3º, con recorrida, pero a menos; el 4º, complicado; el 5º, con escasa fuerza; el 6º, cabeceaba. Buena entrada en los tendidos.

Diego Urdiales, de sangre de toro y azabache, estocada de rápido efecto (silencio); entera (saludos).

José María Manzanares, de y oro, entera, (oreja); media y tendida (oreja).

Daniel Luque, de botella y oro, estocada tendida (oreja), entera, descabello (saludos).