Un toro salva la corrida de Zacarías Moreno en Colmenar

También ha llegado a Colmenar la moda de marcar el albero con el hierro de la ganadería que lidia cada tarde en la Feria de Nuestra Señora de Los Remedios, como si fuera la insignia del «torismo», La Q de Calidad. Parece que la facilidad de los trazos de cada hierro también es casi un criterio para seleccionar corridas.

El primero, grandón, parecía de una camada distinta como poco. Sin la identidad de los de Zacarías, no dio juego en ninguno de los tercios y sin clase ninguna. En cuanto Morante extendió su muleta el toro presentó aún menos movilidad y el sevillano no quiso hacer alardes de paciencia. Se fue a por la espada, pero tampoco quiso exponerse con un astado que no lo merecía. Le metió el brazo al segundo intento. El cuarto tuvo poca fuerza, iba y venía sin entrega, la que sí tuvo Morante, quien le puso la muleta en la cara una y otra vez, con pies juntos y girando de cintura. Tras un pinchazo dejó una estocada defectuosa. Se negó a saludar desde el tercio, agradeciendo la ovación desde el callejón, como aceptando con oficio que no había sido su tarde

Talavante intenta por todos los medios enderezar una temporada de la que se esperaba más, tras su dubitativo arranque en Madrid. El extremeño arrastra desde entonces una losa. Su último triunfo en Bilbao parece haberle dado alas para esta recta final de la temporada. Cortó una oreja a su primero, tras un trasteo sin sobrada intensidad. Justo antes del segundo turno del extremeño, el tendido de las peñas sacó una pancarta en la que exigían la contratación del local Isaac Fonseca hoy, para la esperable sustitución de Roca Rey, aún mermado de su percance en Bilbao. Además, parece oportuno que el peruano reserve fuerzas para el exigente final de temporada, en el que está anunciado para el cierre de la temporada madrileña, por el Día de La Hispanidad. Con chispa salió el quinto al que sometió con largura Talavante. Sabía que tenía al alcance de la mano el trofeo que le haría salir por la Puerta Grande, como Francisco de Manuel y Ángel Sánchez el domingo.

Exprimió Luque al tercero, ya consagrado en los carteles de figura, ante un toro que hizo extraños en el capote, pero al que pudo con la muleta. Varias tandas le sacó por el derecho, pero el toro fue a menos y todo quedó en saludos. Aplaudido recibo capotero por verónicas poco ajustadas de Luque en el último. Gusta su toreo aquí en la Comunidad. En cambio, accidentado fue el tercio de banderillas. No perdonó el astado, que cogió a los rehileteros en los dos primeros intentos. No recortó en ninguna de las dos embestidas, pero aun siendo franco acertó de lleno. Salió al rescate Luque y a cuerpo limpio, agarrando al Zacarías por el pitón. Saludó la cuadrilla. Luego él se exhibió con el mejor toro de la corrida, premiado con la vuelta al ruedo. Dos orejas.

LA FICHA

Colmenar Viejo. Segunda de Nuestra Virgen de Los Remedios. Toros de Zacarías Moreno, desiguales de presentación. Una floja corrida salvo el 6º, el de más movilidad y entrega. El 1º, sin movilidad y sin clase alguna; el 2º, noble; el 3º, soso; el 4º, humilló por el derecho; el 5º, con chispa; el 6º, exigió en banderillas, y tuvo mucho fondo en la muleta de Daniel Luque.

Morante de la Puebla, de azul marino y oro, pinchazo, estocada (silencio); entera (saludos).

Talavante, de blanco y oro, entera, (oreja); entera, (oreja).

Daniel Luque, de azul rey y oro, estocada (saludos), tremendo estoconazo (Dos orejas).