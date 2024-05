"Bastonito", Román y Fuente Ymbro, primeros protagonistas

Comenzó la feria con fuerza, colgando el cartel de "No hay billetes" para la corrida de Alcurrucén, en la que Morante de la Puebla y Diego Urdiales confirmaro la alternativa de García Pulido. Si bien la tarde no resultó lo trascendental que hubiéramos querido, quedó el buen sabor del toreo del riojano, que dio una vuelta al ruedo, y el encastado comportamiento de "Jurista", el primer toro de la tarde, que supuso una exigente prueba para el confirmante. Sin embargo, fue la corrida del sábado la que supuso el punto de arranque enc uanto a trofeos y a buenas sensaciones, sobre todo por el gran juego de una corrida de Fuente Ymbro impecable de presentación, encastada y con muchísimo interés. El orgullo de Ricardo Gallardo, el ganadero, era inocultable al terminar el festejo, cuando comentó a LA RAZÓN que "es para estar contento, pocas veces se juntan tantos toros con un comportamiento tan completo y tan bueno. Embistieron seis de seis, unos con más fondo que otros, con mayor o menor bravura, pero todos con posibilidades y, sobre todo, exigentes. Me voy contento".

Y con estos toros destacó Román. El torero valenciano se mostró tan maduro como firme y dispuesto, además de inteligente para dar a cada toro su lidia. Una entrega que a punto estuvo de ser premiada con la Puerta Grande, pero que puso el listón de los trofeos suficientemente alto como para que cada oreja pese de verdad.

Otro de los nombres propios de est comienzo de feria ha sido el de "Bastonito", nombre que siempre estará unido al maestro César Rincón, quien hace justamente 30 años libró una de las más épicas batallas que se recuerdan en este ruedo y que ha hecho inmortal el nombre del toro de Baltasar Ibán, el mismo que ayer hizo honor a aquel capítulo histórico, aunque ahora con una bravura más enclasada y verdadera. Fue el quinto de la tarde y le correspondió en turno a Francisco de Manuel, de quien dijo Domingo Gozález, mayoral del hierro madrileó, que "le penalizó no dar el tercer puyazo, pero yo lo entiendo, si se gasta el toro, se acabó la faena. Ha sido un toro mucho más por el izquierdo que humillaba hasta la saciedad, sin embargo, ha durado mucho después del desgaste que ha tenido en el caballo". Lo cierto es que, después de la corrida, "Bastonito" ha copado los comentarios de los aficionados y la ovación del toro en el arrastre será de las que se recuerden al final del ciclo.