Toros y TV
Todo el toreo en tu pantalla este fin de semana: encierros y corridas con Guadalajara como epicentro
Castilla-La Mancha Media, OneToro TV, Telemadrid, Canal Sur y otras cadenas autonómicas ofrecen encierros, corridas y certámenes para todos los públicos
Guadalajara se convierte en el gran epicentro taurino televisado en el tramo final de septiembre. Encierros matinales y carteles de figuras ocuparán gran parte de la parrilla de Castilla-La Mancha Media y OneToro TV, mientras otras autonómicas como Telemadrid, Canal Extremadura, Canal Sur o À Punt completan una intensa agenda que une tradición, proyección y diversidad de encastes.
La Feria de La Antigua en Guadalajara centra la atención con hasta tres grandes carteles en directo: un mano a mano entre Ginés Marín y Víctor Hernández, una corrida de figuras con Perera, Luque y Adrián, y un festejo de cierre con Castella, Aguado y Tomás Rufo. A su vez, Talavera vivirá una cita singular con Morenito de Aranda en solitario ante toros de Peñajara.
Por su parte, Riaza, Algemesí, Olivenza y Arroyomolinos de León ofrecen otras citas destacadas en el circuito de novilladas y clases prácticas, con el seguimiento habitual de Telemadrid, À Punt, Canal Extremadura y Canal Sur.
Programación taurina del 19 al 28 de septiembre de 2025 en televisión:
Viernes 19 de septiembre
- 07:45 h – Castilla-La Mancha Media. Guadalajara, Encierro.
- 18:00 h – OneToro TV. Guadalajara, Feria de La Antigua. Toros de José Vázquez para Ginés Marín y Víctor Hernández (mano a mano).
Sábado 20 de septiembre
- 07:45 h – Castilla-La Mancha Media. Guadalajara, Encierro.
- 17:30 h – Castilla-La Mancha Media. Talavera de la Reina (Toledo). Toros de Peñajara para Morenito de Aranda (en solitario).
- 17:30 h – Telemadrid. Riaza (Segovia). Toros del Conde de la Corte y Raso de Portillo para Damián Castaño, Gómez del Pilar y Juan de Castilla.
- 17:30 h – Canal Extremadura. Olivenza (Badajoz), Final del XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz. Novillos de Jandilla para los tres novilleros finalistas.
- 18:00 h – OneToro TV. Guadalajara, Feria de La Antigua. Toros de Alcurrucén para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Fernando Adrián.
- 18:00 h – À Punt. Algemesí (Valencia), Semifinal del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Novillos de Osborne para Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau.
- 18:00 h – Canal Sur. Arroyomolinos de León (Huelva) – Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Novillada de Triunfadores. Novillos de Toros de El Torero. Cartel por definir.
Domingo 21 de septiembre
- 07:45 h – Castilla-La Mancha Media. Guadalajara, Encierro.
- 18:00 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Guadalajara, Feria de La Antigua. Toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo.
