¿Cuáles son las normas para correr los 876 metros más peligrosos del mundo?

Desde que Ernest Hemingway incluyó sus “aventuras” pamplonicas en los reportajes y los millones de copias vendidas de sus novelas, la feria de San Fermín pasó de ser una fiesta local a convertirse en el paradigma festivo universal que hoy representa. Por eso no es extraño que la ocupación hotelera reviente por estos días en Pamplona, con visitantes que vienen desde todos los rincones del planeta, y que en los encierros se haya pasado del blanco y rojo uniforme de los mozos tradicionales, a las camisetas multicolores de las selecciones y equipos de fútbol con las que los foráneos se quieren identificar en los vídeos y fotos para poder presumir de que han estado allí.

No obstante, esa internacionalización ha traído consigo la masificación de los encierros. Y eso que el miedo sigue funcionado como una excelente barrera de contención para que no sean muchos más los que se aventuren a correr delante de los toros. Pero no todos los que cruzan el vallado saben muy bien lo que deben hacer a la hora del chupinazo

que marca la salida de los toros y, entonces, se convierten en un grave problema por dos razones muy importantes: la primera, es que normalmente no saben cómo van a reaccionar cuando el pánico les invada; y segunda, pero no menos importante, porque no conocen las normas básicas.

NORMAS Y PROHIBICIONES

Porque sí, hay normas. De hecho, la Policía Foral de Navarra las tiene perfectamente establecidas. Las siguientes son prohibiciones expresas que serán objeto de denuncia por las fuerzas y cuerpos de seguridad:

Permanecer en el recorrido en estado de embriaguez, bajo los efectos de drogas, sustancias estupefacientes o sin estar en plenas condiciones físicas y psíquicas.

o sin estar en plenas condiciones físicas y psíquicas. Utilizar prendas que dificulten o impidan el normal desarrollo de la carrera o calzado que no sea el adecuado para hacerla (zapatos de tacón, chanclas, sandalias, zuecos, etc.).

para hacerla (zapatos de tacón, chanclas, sandalias, zuecos, etc.). Arrojar objetos en el recorrido del encierro una vez que ha sido limpiado.

del encierro una vez que ha sido limpiado. Portar objetos inconvenientes para el buen orden y seguridad del encierro como pueden ser: Mochilas, bolsos, botellas, vasos, bastones, máquinas fotográficas o de video, micrófonos, aparatos para grabar imágenes, etc.

Correr hacia las reses o detrás de ellas creando situaciones de peligro.

creando situaciones de peligro. Tocar a las reses o llamar su atención, de cualquier forma y por cualquier motivo, en el itinerario o en el ruedo de la plaza, y especialmente agarrar las astas de las reses.

de cualquier forma y por cualquier motivo, en el itinerario o en el ruedo de la plaza, y especialmente agarrar las astas de las reses. Pararse en el recorrido y quedarse en el vallado , barreras o portales, de manera que se dificulte la carrera o defensa de los corredores.

, barreras o portales, de manera que se dificulte la carrera o defensa de los corredores. Estar a la espera, antes de la salida de los toros, en rincones, ángulos muertos o portales de acceso a viviendas o establecimientos, situados en el recorrido del Encierro.

a viviendas o establecimientos, situados en el recorrido del Encierro. Utilizar cualquier medio grabador de imagen o sonido, incluso aparatos de telefonía móvil, dentro del recorrido o de los vallados reservados, sin la debida autorización.

dentro del recorrido o de los vallados reservados, sin la debida autorización. Sobrevolar sin autorización, con cualquier tipo de aparato, el espacio del encierro.

Participar en el encierro utilizando cualquier tipo de elemento mecánico para desplazarse (patines, monopatines, bicicletas, etc.).

para desplazarse (patines, monopatines, bicicletas, etc.). Tirar cohetes, petardos o cualquier artificio pirotécnico en la ciudad que pueda generar confusión con los cohetes del encierro y situaciones de inquietud en corredores y espectadores, entre las 07:00 y las 08:30.

en la ciudad que pueda generar confusión con los cohetes del encierro y situaciones de inquietud en corredores y espectadores, entre las 07:00 y las 08:30. No está permitido el accedo al recorrido del encierro de los menores de edad.

Cualquier otra actuación que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro.

Sanciones

Las personas que realicen cualquiera de las actividades prohibidas y estén dentro del recorrido del Encierro serán inmediatamente desalojadas por los agentes de la autoridad y denunciadas por su actuación. Además, podrán ser penalizadas con distintas multas. Por ejemplo: Tocar los toros o llamarles la atención, está multado con hasta 3.000 euros; participar en los encierros bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, con hasta 1.500 euros; correr con mochilas, bolsos u otros elementos que dificulten el movimiento, así como hacerlo con un calzado inapropiado, puede sancionarse con hasta 750 euros; y grabar vídeos o sacar fotos mientras se corre está castigado con hasta 600 euros.

RECOMENDACIONES

Si esto no termina de disuadir a los incautos y con las reglas claras, conviene al menos seguir una serie de recomendaciones para participar de la forma más segura posible y disfrutar de una experiencia única.

Tener una adecuada preparación física : El encierro requiere serenidad, reflejos y excelente preparación física. Haber dormido bien es importante. Quien no reúna estos requisitos no debe participar. El riesgo es alto.

: El encierro requiere serenidad, reflejos y excelente preparación física. Haber dormido bien es importante. Quien no reúna estos requisitos no debe participar. El riesgo es alto. Elegir un tramo apropiado: Es imposible hacer todo el encierro, por ello, es necesario elegir el tramo que le resulte más adecuado para la carrera.

Es imposible hacer todo el encierro, por ello, es necesario elegir el tramo que le resulte más adecuado para la carrera. Conocer el terreno: El acceso de corredores al recorrido se cierra a las 7.30 y los fines de semana a las 7.15. Conviene hacer un recorrido previo por el tramo elegido para conocer las posibles rutas de escape y los obstáculos que puedan existir.

Atender las instrucciones de policías y pastores : Ellos son la autoridad y velan por la seguridad de todos, es imprescindible seguir sus órdenes y recomendaciones.

: Ellos son la autoridad y velan por la seguridad de todos, es imprescindible seguir sus órdenes y recomendaciones. Línea recta: Se ha de correr en línea recta, sin cruzarse ni pararse delante de los toros y corredores, a los que no se debe agarrar para evitar caídas.

a los que no se debe agarrar para evitar caídas. Permanecer en el suelo: En caso de una caída, es más seguro quedarse inmóvil en el suelo, cubriéndose la cabeza hasta que pase la manada y un compañero de avise que puedes levantarte con seguridad.

hasta que pase la manada y un compañero de avise que puedes levantarte con seguridad. Ruedo despejado: Al entrar en la Plaza de Toros se refugiará con la mayor rapidez tras el vallado, dejándolo libre para quienes vienen detrás. No citará a los toros y dejará despejado el ruedo para la intervención de pastores y dobladores.

Ahora que ya conoces las normas y recomendaciones estás preparado para tener una carrera lo más segura posible. Disfrútala.

¡Viva San Fermín!