Este es el merecido sustituto de Morante en Almería y el curioso motivo de por qué no está en más plazas (cuando debería)

Tras la confirmación de la baja de Morante de la Puebla en la Feria de Almería, después de la cogida que sufrió el pasado 11 de agosto en Pontevedra, la empresa Lances de Futuro ha anunciado este mediodía que será el diestro onubense David de Miranda quien ocupe su lugar mañana, jueves 28 de agosto, en la segunda corrida de abono de la Feria de Almería.

De Miranda se integrará en el cartel junto a Fortes y Juan Ortega, completando una terna que se enfrentará a reses de las ganaderías de El Vellosino y Álvaro Núñez.

El torero de Trigueros llega en un gran momento profesional, tras alzarse como uno de los grandes triunfadores de la reciente Feria de Málaga y haber conquistado la prestigiosa Puerta del Príncipe de Sevilla el pasado mes de abril.

A pesar de ello, y algo que debería ser lo lógico, lo cierto es que David de Miranda se está quedando fuera de todas las sustituciones, y no son pocas, que se están quedando libre esta temporada. Ya sean las del propio Morante, Cayetano, o el propio Roca Rey, que también ha caído con una lesión en el pie la pasada semana en Bilbao. Las cosas de este tenebroso sistema en el que imperan los intercambios de intereses a lo logrado en el ruedo.

Respecto a la modificación del cartel, la empresa recuerda que los aficionados que deseen solicitar la devolución de entradas podrán hacerlo hasta las 12:00 horas del jueves 28, tal como establece el artículo 71.6 del Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 87/2025, de 26 de marzo.