El rejoneo conquista a familias y aficionados en Las Ventas

El rejoneo volvió a ser protagonista en el corazón de Madrid. La Plaza de Toros de Las Ventas acogió por segundo año consecutivo una jornada muy especial, en la que Raúl Martín Burgos y los alumnos de su escuela de equitación transformaron el ruedo en un aula viva de arte y doma. Una cita que forma parte de la llamada "Semana del Caballo", programada por Plaza 1, y que busca acercar al gran público el universo del rejoneo.

La propuesta tuvo una acogida entusiasta: familias enteras, con niños en primera fila, disfrutaron de un espectáculo didáctico y emocionante. Durante más de una hora, los asistentes pudieron conocer de cerca la disciplina del rejoneo, desde las suertes iniciales hasta el último tercio, gracias a una demostración que combinó la enseñanza con la pasión de los caballos.

Raúl Martín Burgos ejerció de guía y maestro, explicando cada lance mientras sus alumnos —Álvaro Miniera, Rodrigo Heredero, Alejandro Martín y Valentina Talavera— mostraban en la arena el fruto de su formación. Con la complicidad de la periodista Marta Manzano, que puso voz a la exhibición, la escuela desplegó un repertorio que emocionó tanto a los más entendidos como a quienes se acercaban por primera vez a esta disciplina.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la demostración de las banderillas a caballo, donde los jóvenes alumnos demostraron destreza y temple, siempre bajo la atenta mirada del maestro. Al finalizar, como guiño a la afición, los asistentes recibieron un descuento especial para la próxima corrida de rejones que se celebrará este jueves 28 a las 21:00 horas en el propio coso.

Pero la "Semana del Caballo" no se detiene aquí. El programa continúa hoy miércoles con un nuevo encuentro en el ruedo venteño, protagonizado por Iván Magro y Luis Rouxinol Jr. A partir de las 20:00 horas, ambos rejoneadores compartirán secretos del manejo del caballo de rejoneo y profundizarán en la riqueza de la indumentaria española y portuguesa. La cita, de acceso gratuito por la Puerta Grande, promete acercar aún más la cultura ecuestre a todos los curiosos.

Con iniciativas como estas, Las Ventas se reafirma como un escenario abierto a la divulgación, capaz de conjugar tradición, enseñanza y espectáculo. Raúl Martín Burgos, con su magisterio, demuestra que el rejoneo no solo se vive en la intensidad de la lidia, sino también en la paciencia del aprendizaje y en la transmisión de valores a las nuevas generaciones.