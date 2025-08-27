Acceso

OneToro TV suma una docena de festejos en septiembre

La plataforma emitirá las ferias de Villaseca de la Sagra y Guadalajara entre el 31 de agosto y el 21 de septiembre, con matadores y novilleros de primer nivel

OneToro TV arranca septiembre con una apuesta firme por el toreo clásico y el relevo generacional. La plataforma especializada ofrecerá en directo y en exclusiva doce festejos repartidos entre dos de las ferias más destacadas del final del verano: el Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra y la Feria de La Antigua de Guadalajara.

En el ruedo estarán nombres consagrados como Morante de la Puebla, Talavante, Manzanares, Perera, Luque o Castella, junto a jóvenes figuras que pisan fuerte en el escalafón novilleril como El Mene, Cid de María, Aarón Palacio o Diego Bastos. Las ganaderías anunciadas también refuerzan la exigencia de los carteles, con hierros como Baltasar Ibán, Celestino Cuadri, Montealto, José Escolar o Zalduendo.

OneToro TV apuesta así por mostrar la variedad del toreo, en plazas donde se mide el valor y el futuro, junto a la solera de las grandes ferias. Un mes completo de emoción, desde la base hasta la élite.

📺 Programación taurina en OneToro TV – Septiembre 2025

Villaseca de la Sagra – Alfarero de Oro

  • Sábado 31 de agosto. Novillos de La Olivilla, Hnos. Sánchez de León, Piedraescrita, Sagrario Moreno, Mariano de León, Víctor Huertas, Santiago del Pasil y Brígida Díaz para Jesús Ángel Olivas, Villita, David Campos y Pedro Luis.
  • Miércoles 3. Novillos de Saltillo para Emiliano Osornio, Miguel Serrano y Mariscal Ruiz.
  • Jueves 4. Novillos de Baltasar Ibán para Sergio Sánchez, Cid de María y Álvaro Serrano.
  • Viernes 5. Novillos de Conde de Mayalde para Javier Zulueta, Tomás Bastos y Martín Morilla.
  • Sábado 6. Novillos de Montealto para Aarón Palacio y El Mene (mano a mano).
  • Domingo 7. Novillos de Ana Romero para Cristiano Torres, El Mella e Ignacio Candelas.
  • Martes 9. Novillos de José Escolar para Mario Arruza, Diego Bastos y Bruno Martínez.
  • Miércoles 10. Novillos de Celestino Cuadri para Joao D’Alva, Jesús de la Calzada y Kevin Alcolado.

Guadalajara – Feria de La Antigua

  • Jueves 18 de septiembre. Toros de El Capea para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante.
  • Viernes 19. Toros de José Vázquez para Ginés Marín y Víctor Hernández, mano a mano.
  • Sábado 20. Toros de Alcurrucén para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Fernando Adrián.
  • Domingo 21. Toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo.

