Festejos taurinos gratis en Canal Sur: consulta la programación de noviembre

La temporada taurina encara su recta final, pero las retransmisiones en televisión continúan vivas durante el mes de noviembre. Canal Sur Televisión y la plataforma digital Toros en España Play ofrecerán el seguimiento de dos novilladas desde la provincia de Cádiz y la final del Campeonato de Recortadores de Castilla y León, desde la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

La cita más inmediata será en La Línea de la Concepción, donde se celebrará la novillada final de la Competición Provincial de Cádiz, un certamen que ha permitido descubrir a nuevos talentos del toreo andaluz. Una semana después, Villaluenga del Rosario acogerá otro festejo, esta vez sin picadores, con cartel aún por confirmar. Ambos se podrán seguir a través de Canal Sur Televisión, canal público andaluz comprometido desde hace años con la formación y promoción de los jóvenes toreros.

Por su parte, el canal digital Toros en España Playemitirá la gran final del campeonato de recortes de Castilla y León, uno de los certámenes más seguidos del panorama del festejo popular. El coso de La Flecha, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), reunirá a los mejores especialistas de la temporada.

Programación taurina en televisión – noviembre 2025:

Sábado 8 de noviembre

17:00 h – Canal Sur Televisión. La Línea de la Concepción (Cádiz), Final de la Competición de Cádiz. Novillos de Fermín Bohórquez y Toros de El Torero para Isaac Galvín, Juan Jesús Rodríguez, Samuel Mancilla, Juanmi Vidal, Antonio Santana, Pacho Romero y Juan Manuel Viruez.

Sábado 15 de noviembre