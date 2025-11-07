"La Voz" entra en su fase más tensa con el regreso de la temida Zona de Peligro

La cosa se pone seria en "La Voz". Esta noche, el talent show de Antena 3 entra de lleno en los temidos Asaltos, una fase donde los nervios, las dudas y las estrategias lo son todo. Con Eva González al frente, la gala promete ser un campo de batalla musical donde solo uno por equipo conseguirá el pase directo a los esperados Directos. El resto, a remar desde la temida Zona de Peligro.

Los primeros en lanzarse al ruedo serán Malú y Sebastián Yatra, acompañados de sus asesoras Joaquina y María Becerra, respectivamente. Cada coach llega con siete voces, pero solo podrá salvar a una sin condiciones. Las otras cuatro irán a una Zona de Peligro donde el futuro se decidirá más adelante. ¿Y las dos restantes? Eliminadas. Así de crudo.

El programa, que arrasó durante las Audiciones a Ciegas con más de un millón de seguidores de media y picos de 3,5 millones de espectadores únicos, vuelve a confiar en una mecánica que ya demostró ser eficaz: tensión máxima, emoción real y mucha música. Cada movimiento cuenta, porque cada robo puede ser decisivo.

Y sí, vuelve el botón del robo. Cada coach podrá robar un talent de otro equipo, pero solo cuando ese artista entre en la Zona de Peligro. El tiempo corre y el orden importa. Un mal cálculo puede dejar fuera a una voz que lo tenía todo para llegar lejos. El equipo se cierra cuando haya cuatro talents en peligro sin ser robados.

Para aligerar tanta intensidad, habrá dos actuaciones que prometen subir aún más la temperatura: Malú y Joaquina interpretarán "Diles", mientras que Sebastián Yatra y María Becerra harán lo propio con "No quiero estar sin ti". Dos duetos que apuntan a viralizarse al instante.

Y si aún faltaba emoción, conoceremos a tres voces que traen algo más que talento: Antía, Jonny Vandell y Andrés James, tres artistas que comenzaron cantando en la calle y hoy pisan el plató de "La Voz" con el mismo sueño: ganarse un sitio en los Directos y demostrar que los grandes comienzos pueden tener eco en el gran público.