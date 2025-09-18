José María Manzanares, fuera de los ruedos tras la dura cogida en Murcia

La temporada de José María Manzanares ha sufrido un parón brusco y doloroso. El pasado lunes 15 de septiembre, el diestro alicantino fue cogido de forma aparatosa por el primer toro de Daniel Ruiz en la plaza de Murcia. El percance, que ocurrió al rematar un pase de pecho, lo dejó suspendido del pitón durante unos interminables segundos. El resultado: una fractura en la octava costilla izquierda que le obliga a cortar la temporada.

La cogida no fue un simple susto. Tras la paliza, Manzanares volvió a la cara del toro con una entrega absoluta, culminando una faena de pundonor que le valió una oreja. La faena al cuarto, también premiada, le permitió salir a hombros junto a Juan Ortega y Borja Jiménez. Sin embargo, el parte médico posterior confirmó lo que se temía: el torero no podrá cumplir con ninguno de sus compromisos inmediatos.

Feria Taurina de Murcia Marcial Guillen Agencia EFE

La baja deja vacíos importantes en los carteles. Manzanares estaba anunciado este jueves en Guadalajara, el viernes en Salamanca, el sábado en Nimes, el domingo en Lorca, y el 26 de septiembre en la Feria de San Miguel de Sevilla. Su retirada supone un reajuste urgente en varias ferias clave del mes de septiembre.

Uno de los movimientos más significativos ha sido la incorporación de Marco Pérez al cartel de Guadalajara. El joven torero salmantino, llamado a ser uno de los grandes nombres del futuro, ha decidido suspender su "Tauroquedada" en Salamanca, prevista para este mismo jueves 18, para cubrir la baja en el ruedo al que Manzanares no podrá acudir. El evento, organizado por BMF Toros y la Juventud Taurina de Salamanca, pretendía acercar la tauromaquia a los más jóvenes, pero ha sido cancelado.

Marco Pérez, que compartirá paseíllo con Alejandro Talavante y Borja Jiménez frente a toros de El Capea, está firmando una temporada sólida. Su creciente proyección se ve confirmada también por su inminente debut en México, donde actuará el próximo 12 de octubre en la Monumental de Monterrey. La empresa EMSA ha cerrado con él una exclusiva de 20 corridas en tierras mexicanas entre octubre y mayo.