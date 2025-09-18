Morante de la Puebla revienta la taquilla de Las Ventas en tiempo récord

El doblete de Morante de la Puebla en Las Ventas no solo es uno de los eventos más esperados de la temporada, sino que ya ha escrito su propio capítulo en la historia reciente del toreo. En apenas 40 minutos se agotaron las entradas para la corrida de la tarde del 12 de octubre, y poco después sucedió lo mismo con el festival matinal pro Antoñete. Las taquillas online se abrieron a medianoche, y lo que siguió fue una avalancha virtual de aficionados que convirtió el portal de ventas en una plaza llena antes del amanecer.

El cartel vespertino se ha convertido en uno de los más simbólicos del año, con Morante compartiendo terna con Fernando Robleño, que se despide de los ruedos, y el joven Sergio Rodríguez, que confirmará su alternativa en el mismo escenario. Por la mañana, el sevillano también encabezará un festival con nombres de peso: Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y la novillera Olga Casado.

El dato es abrumador: más de 19.000 abonados ya tenían asegurado su sitio, y las localidades sueltas desaparecieron en menos de una hora. Un fenómeno de venta que no se daba en estas dimensiones desde hace mucho tiempo y que consolida a Morante como un auténtico imán de taquilla, especialmente en la plaza más exigente del mundo.

No es para menos. El torero cigarrero viene de rubricar una de las tardes más memorables de la última Feria de San Isidro y de abrir la Puerta Grande en la Corrida de la Beneficencia, donde firmó una tarde para el recuerdo. Su presencia en la Feria de Otoño era esperada, pero lo que ha sucedido supera cualquier previsión.

Además, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Telemadrid con respecto a la transmisión de la Feria de Otoño, Zabala de la Serna adelantó en El Mundo que las cámaras del canal autonómico de los madrileños, que ya se apuntó un éxito total con la feria de San Isidro, sí estarán en Las Ventas el Día de la Hispanidad.