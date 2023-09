El Juli triunfa en su despedida de Valladolid con los Victorinos

No se acusó en taquilla la baja de Roca Rey en uno de los carteles más esperados de la temporada, y el coso del paseo de Zorrilla se llenó como hace mucho tiempo que no se veía. Hacía 17 años que El Juli no se anunciaba con los cárdenos de la A coronada, en la temporada de su despedida de los ruedos, recibiendo al finalizar el paseíllo un cuadro conmemorativo.

Muy templado El Juli a la verónica recibió al primero de la tarde abrochando el ramillete con una media de cartel de toros, y "Buscador" se empleó con fijeza y la cara abajo en el peto. Ya en la muleta fue un recital en su forma de embestir, extraordinario ritmo y recorrido, muy por abajo, y El Juli lo cuajó a placer, faena muy ligada y templada, toreando al ralentí al natural, y perfecta a la hora de entender las distancias, alturas y terrenos, en una lección magistral. El palco, tan generoso en esta plaza en muchas ocasiones, se enrocó y no concedió el segundo trofeo, faltó sensibilidad. Con el tercero un Victorino complicado, reservón, que se llevó lo suyo en sus dos encuentros con el caballo, poniendo en serios aprietos en banderillas a Agustín de Espartinas,El Juli se impuso a base de oficio al cárdeno, prevaleciendo la entrega sobre el lucimiento. Emotivo brindis de El Juli a Roberto Domínguez en el quinto, que se encontraba camuflado en un tendido, noble pero de sosa embestida. El madrileño puso lo que le faltaba al toro, con media embestida, y metió la mano con habilidad.

Nervioso y desconfiado Emilio de Justo con el segundo, un toro deslucido, de poco celo. Un sainete con los aceros. "Midanito", el cuarto de la tarde, tuvo excelente recorrido por ambos pitones con transmisión en su encastada embestida. Tardó en verlo De Justo, que se acopló firmando buenos momentos. Al natural ganó intensidad el conjunto dejando buenos naturales, rotundo un trincherazo al remate de una tanda, hizo rugir al público. Continuó al natural tomándole muy bien el pulso, eso sí, todo sin apreturas. Trasteo de menos a más, también por la derecha con gran intensidad, soberbio el volapié hasta las cintas, desprendido en su colocación, y toro merecedor de vuelta al ruedo. De mayor presencia el sexto, al que pareó con brillantez Juan José Domínguez, desmonterándose. Precioso de torero a torero el brindis de Emilio de Justo a El Juli. Se lo dejó venir de lejos, De Justo se impuso al punteo en la embestida del de Victorino, capaz el de Torrejoncillo al natural lo llevó largo bajando la mano, importante faena al natural pareciendo mejor el toro de lo que en realidad era.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 8 de septiembre. Plaza de toros de Valladolid. Tercera de feria. Se ha registrado un lleno en los tendidos en tarde de temperatura veraniega.

Se han lidiado toros de Victorino Martín en tipo de la ganadería, corrida abierta de líneas, y de juego desigual dura de patas en general, destacando el primero bravo y noble, el cuarto excelente muy bravo y encastado, soso el quinto, con movilidad el sexto.

El Juli, de nazareno y plata, estocada trasera y desprendida (oreja); dos pinchazos (silencio); y estocada trasera y caída (oreja)

Emilio de Justo, de azul marino y oro: seis pinchazos y estocada caída (silencio tras aviso); estocada desprendida (oreja tras dos avisos); y bajonazo tras cuatro pinchazos (ovación tras aviso).

Incidencias: Entre las cuadrillas destacaron en el sexto, Morenito de Arles en la lidia y Juan José Domínguez con las banderillas. Actuó de sobresaliente Miguel Ángel Sánchez.