Mariscal Ruiz brilla y Álvaro Serrano sale herido en la final del Camino

La primera gran noticia de la final del certamen ha sido, sin lugar a dudas, la gran entrada de público a los tendidos y, sobre todo, el bajísimo promedio de edad. Jóvenes disfrutando de un festejo taurino sin complejos. Maravilloso. Y aunque los novillos se prestaron, el espectáculo no terminó en el triunfo deseado y, además, comenzó accidentado, pues el primer novillo, de buen tranco, se venció por el derecho después de un variado intercambio de quites entre Álvaro Serrano y Mariscal Ruiz. Serrano, que representaba a la Escuela Taurina de Navas del Rey, consiguió firmar dos buenas verónicas, una por cada pitón, antes de que el novillo le cogiera de lleno en un arreón violento sin obedecer a los toques y le metiera el pitón en el muslo derecho, dejando la final en un mano a mano entre los dos representantes de la Escuela de Arganda del Rey - Fundación El Juli. Una pena por el navero.

Se quedó con el novillo el longilíneo novillero sevillano, Mariscal, que cogió los palos tras el percance y pareó con soltura (banderilleó en todos sus turnos) y brindó la faena a su compañero herido. Hubo de imponerse al temperamento del animal y, cuando lo hizo, redujo la velocidad y bajó la mano, bien de verdad. Deletreó el natural en dos series rotundas y un derechazo sensacional. Sin embargo, la gente no terminó de entrar en la faena, quizás por la consternación del percance. A todas estas, mientras se pedía la oreja, seguía entrando gente a Las Ventas.

Con el tercero Mariscal dejó claro que está a otro nivel, la claridad de ideas, la forma de llenar el escenario y la facilidad para conectar su cabeza con la yema de los dedos y llevar a las telas sus pensamientos es tremenda. Luego, los toques, el temple, el gusto, las pausas y el gobierno con capote y muleta le salen naturales. Por eso, el novillo revoltoso y rebrincado, terminó sometido en una faena redonda, aunque de escaso eco en el tendido. Además, lo mató bien. La oreja cayó por su propio peso. Y, con la puerta grande a medio abrir, el sevillano se fue a porta gayola. Apostó también con la muleta, sin embargo, esta vez el novillo más parado y descompuesto, no respondió igual. Mariscal quiso tirar de él, pero la faena no tuvo ritmo. Hubo momentos de intensidad y otros anodinos, además alargó hasta oír un aviso sin montar la espada. La puerta grande tendrá que esperar, pero el trofeo del certamen y el respeto de Madrid fueron suyos.

Porque, aunque Sergio Rollón apuntó con su maravillosa facilidad con el capote en los tres turnos, no terminó de disparar con la muleta en sus manos. Es curioso, el buen sitio que tiene con el percal parece diluirse con la franela, no lo termina de ver claro. Así, los puntos que ganó con sus cadenciosas y mecidas verónicas, los perdió después, también con la espada. No obstante, dentro de su irregularidad, firmó muletazos que dejaron ver un muy buen corte, por bajos y encajados, pero parecieron islas en medio de un mar de enganchones y tiempos muertos corrigiendo su colocación.

FICHA DEL FESTEJO:

Miércoles 11 de octubre de 2023. Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Final del "Camino hacia Las Ventas". Casi lleno, aunque se colgó el "No hay billetes".

Erales de Lorenzo Rodríguez Espioja, de buenas hechuras y presencia. Obediente el primero; humillador el segundo; revoltoso pero noble el tercero; noble el cuarto; soso el quinto; y codicioso el sexto.

Álvaro Serrano, de marino y oro, herido.

Mariscal Ruiz, de blanco y plata, aviso y estocada caída (saludos); estocada (oreja); y aviso, estocada desprendida y estocada (palmas).

Sergio Rollón, de nazareno y oro, media estocada (palmas); pinchazo y estocada caída (saludos); y pinchazo hondo, aviso, estocada, aviso y diez descabellos (silencio).

Parte médico: Álvaro Serrano sufrió "herida por asta de toro en cara interna tercio superior muslo derecho, con dos trayectorias, una hacia arriba y adentro de 15 cm., que produce destrozos en músculos adductor y vasto interno, y otra hacia abajo y adentro de 10 cm., que produce destrozos en músculo adductor. Es intervenido quirúrgicamente en la Enfermería de la Plaza de Toros y trasladado a la Clínica de la Fraternidad Muprespa. Pronóstico grave que le impide continuar la lidia".

Parte médico: El banderillero José Antonio Maqueda sufrió "herida contusa en cara externa tercio mediomuslo derecho, con rotura de la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata, pendiente de estudio radiológico. Pronóstico reservado que le impide continuar la lidia".

Incidencias: Mariscal Ruiz fue elegido triunfador de la XI edición del certamen "Camino hacia Las Ventas".