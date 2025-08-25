Morante de la Puebla, baja en Cuenca, prepara su inminente reaparición en los ruedos

Morante de la Puebla no estará este martes 26 de agosto en la feria de Cuenca. El torero sevillano continúa convaleciente de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto en la plaza de Pontevedra, una lesión que le ha impedido vestirse de luces pese a los esfuerzos por acortar plazos en su recuperación.

La empresa MaxiToro, organizadora del festejo, ha confirmado que será Pablo Aguado quien ocupe el puesto de Morante en la corrida. El sevillano completará el cartel junto a Fernando Adrián y Roca Rey, lidiando reses de la ganadería de Román Sorando, en lo que promete ser uno de los festejos de mayor expectación de la feria conquense.

La ausencia de Morante en Cuenca ha generado cierta incertidumbre entre sus seguidores, aunque el propio entorno del diestro insiste en que su vuelta es cuestión de días. De hecho, todo apunta a que el cigarrero podría reaparecer de forma inminente en Almería, donde está anunciado para este jueves 28 de agosto con toros de El Parralejo y Álvaro Núñez Benjumea, compartiendo cartel con Fortes y Juan Ortega.

La semana se presenta intensa para el torero de La Puebla del Río, que tiene firmados compromisos de gran relevancia. El viernes 29 está previsto que actúe en Alcalá de Henares, junto a Marco Pérez y Olga Casado, con ganado de Aimé Gallon e Hijos. Al día siguiente, el sábado 30, se anuncia en Linares, donde alternará con Pablo Aguado y Manuel Román, enfrentándose a toros de Juan Manuel Criado.

Finalmente, el 31 de agosto, Morante cerraría el taurinísimo mes de agosto en la feria de San Sebastián de los Reyes, donde figura en un cartel de altura junto a José María Manzanares y Olga Casado, frente a reses de Zalduendo.