Muere el torero Rafael de Paula a los 85 años

El matador de toros Rafael Soto Moreno, conocido como Rafael de Paula, ha muerto a los 85 años. Nacido en Jerez el 11 de febrero de 1940, fue un torero de culto y artista genial, una referencia necesaria para explicar conceptos como el arte, el pellizco, el sentimiento y el compás en el toreo. De Paula fue considerado uno de los grandes intérpretes del arte de la Tauromaquia de todos los tiempos.

En el año 2002, el Ministerio de Cultura le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria. Su debut en los ruedos se produjo en la plaza de todos de Ronda, en 1957, en la que años después se produciría su consagración. En 1960, Julio Aparicio fue el encargado de darle la alternativa, con Antonio Ordóñez de testigo.