El toreo, expectante, saluda al nuevo ministro de Cultura Ernest Urtasun

Desde que, hace unos días, se empezó a filtrar el nombre de Ernest Urtasun como más que probable ministro de Cultura del nuevo gobierno de Sánchez, la inquietud se apoderó del mundo taurino, sector que pertenece a esta cartera, pues el catalán no sólo se ha mostrado contrario a esta expresión cultural, sino que ha liderado iniciativas que atacan directamente a un ámbito que, ahora en su condición de titular del ministerio, se supone deberá cuidar.

Y hoy, cuando se ha confirmado su nombramiento, no son pocas las reacciones que desde el toreo manifiestan su preocupación, pues más que un defensor de la cultura ven en Urtasun a una verdadera amenaza para el sector. Tanto profesionales como aficionados a través de las redes sociales han recordado que el ahora ministro ha catalogado al torero como “una actividad injusta, sádica y despreciable” y que, además, desde su posición como eurodiputado abogó por discriminar a los ganaderos de lidia para que no accediesen a la PAC, a pesar de cumplir todos los requisitos para ello, lo que pudo traducirse en una catástrofe en el campo español, pues habría condenado alrededor de 500.000 hectáreas de dehesa dedicadas al ecosistema y la economía que la crianza del toro bravo sostiene.

Estas razones parecen más que suficientes para despertar el legítimo recelo de un sector, el taurino, que no sólo aporta diversidad e identidad cultural a la nación, sino también una riqueza económica que no se ve reflejada con equidad en los presupuestos del ministerio.

No obstante, desde las instituciones que velan por la buena salud del toreo, se ha saludado la entrada de Ernest Urtasun con cordialidad y con la esperanza de mantener una relación que, al menos, no reste en el desarrollo y el buen tono que se ha mantenido con anteriores ministros.

Desde la Fundación Toro de Lidia, su presidente Victorino Martín, en conversación con LA RAZÓN, manifestó que “vamos a solicitar una reunión con el nuevo ministro para que nos conozca y establecer una comunicación directa que nos permita mantener el trabajo que hasta ahora hemos llevado, así como explorar nuevas estrategias que nos permitan seguir creciendo. Así lo hemos hecho desde que la Fundación está activa, con Máxim Huerta no tuvimos tiempo, por lo poco que duró, pero con José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes nos reunimos y trabajamos en muy buenos términos. Con el ministro saliente, Miquel Iceta, no tuvimos contacto directo, pero sí con su segundo y la tónica también fue positiva, así que ahora no tiene por qué ser distinto”.

Con respecto la declaración de Urtasun como reconocido antitaurino, Victorino comentó que “sus gustos personales no deben interferir en tratamiento del sector como un activo cultural de España, su deber ahora es el de gobernar para todos los españoles y velar por todas las expresiones culturales del país, sobre todo cuando hablamos de un sector que genera tanta riqueza y cuyo impacto económico, ecológico, laboral y social es tan alto y positivo. Además, no recuerdo en los últimos años a un ministro de Cultura que se haya declarado aficionado, de hecho, a todos les han sacado declaraciones y posiciones contrarias a las corridas de toros. Los ministros han pasado y el toreo permanece, así debe ser y desde la Fundación seguiremos trabajando para que eso no cambie”, concluyó el ganadero.