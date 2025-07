Los toros revientan taquillas en Santander: otro lleno antes de que empiece la feria

La Feria de Santander aún no ha comenzado, pero ya marca hitos: la corrida de Victorino Martín, con Roca Rey, El Cid y Jarocho en el cartel, ha colgado el segundo "No hay billetes" de este abono, generando una expectación que no se recordaba en la capital cántabra desde hace años.

Desde que el pasado lunes se pusieran a la venta las entradas sueltas, los festejos programados han generado una auténtica fiebre taurina. En tan solo unos días, dos tardes han agotado todas sus localidades, y todo indica que no serán las únicas. El nuevo lleno absoluto se corresponde con la corrida del viernes 25 de julio, uno de los platos fuertes del ciclo santanderino.

El cartel no podía ser más atractivo: Roca Rey, figura indiscutible del momento, regresa a Santander acompañado de un torero de culto como El Cid y del prometedor Jarocho, frente a los siempre imponentes toros de Victorino Martín. Una combinación que ha captado la atención no solo de la afición local, sino de numerosos seguidores de otras regiones.

El empresario José María Garzón, al frente de la empresa Lances de Futuro, ha valorado con entusiasmo este nuevo éxito: “Es una muestra del apoyo y la pasión de la afición cántabra, y un síntoma claro de que estamos ante una feria histórica”, ha declarado.

Este segundo lleno anticipado refuerza el buen momento que vive la feria santanderina, que en esta edición ha apostado por la variedad de encastes, la presencia de figuras y el respaldo a toreros emergentes. Una fórmula que, a la vista de los resultados, está conectando con fuerza con el público.

Con varias fechas aún por celebrarse y un ambiente que va en aumento, todo apunta a que este abono será uno de los más exitosos de los últimos tiempos en Santander, donde el interés por la tauromaquia ha resurgido con una intensidad difícil de igualar.