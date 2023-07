Tremenda cogida a Pinar y Puerta grande sanferminera de Colombo

Miura cerraba los sanfermines con la pena de decir adiós a Pamplona. Hay que vivirlo para saber de qué se habla. Esto se lleva en el corazón, aunque esta feria te parta en dos, como esta mañana iba la manada del hierro de Zahariche. Pero joder la despedida casi nos infarta. Rubén Pinar se fue a parar al primero de la tarde y lo hizo desde el tercio con una larga cambiada. No le dio tiempo a más. Al intentar levantarse para seguir toreando el toro fue a por él raudo y veloz e hizo lo que quiso. Lo dejó inconsciente sobre la arena y Pamplona, que no calla nunca, silenció. Qué miedo. No hubo un pensamiento bueno en ese momento. Fue dramática la cogida. Se lo llevaron volando a la enfermería y tuvo que salir Juan Leal a seguir con la joya. Brindó al compañero que se acababan de llevar y dejó la montera en la misma puerta de la enfermería. Esa imagen es pura literatura. Después Juan, que tiene un valor de otro planeta y nos puede hacer llegar a enfermar, se jugó los muslos, y lo que no eran los muslos porque el toro derrotaba y como buen miura lo de humillar no iba con él. La espada se le fue abajo. Había cumplido de sobra.

Mientras Jesús Enrique Colombo ponía las banderillas, explosivas para la gente y se ganaba el calor del público, llegaban noticias tranquilizadoras de la enfermería. Rubén Pinar había sido trasladado al Hospital de Navarra para hacerle un TAC, ya consciente aunque con episodios de amnesia, según relataba el parte médico. El toro iba y venía después, sin entrega ni excesivo peligro. Colombo expuso su repertorio, se ganó al público y metió la espada a la primera por lo que paseó un trofeo.

Juan Leal no contento con haberse jugado los muslos se fue a portagayola en el tercero. El toro salió andando. Lo que tuvo que aguantar ahí… lo hizo con mucha tranquilidad, como es él en la plaza. El toro lo que hizo todo el rato durante la faena fue cabecear. Incesantemente. Juan Leal aguantó todo y expuso demasiado. Desde el comienzo de rodillas hasta el final de la misma manera. Se agradece su valor sin fisuras, pero se pasa mal. (Al menos en primera persona). Hizo todo lo que pudo elevado al cuadrado. Y se tiró en la suerte suprema. La vuelta al ruedo era más que justa.

Faltó tino a Colombo con los palos en el cuarto y se alargó en el trasteo ante ese miura que tenía nobleza y era bueno. El poco ajuste presidió la faena de Colombo y entre que el toro no tenía mucha emoción y era el de la merienda, la faena trascendió poco. En el sexto tuvo que conquistar al público con las banderillas mientras las peñas intentaban que se hiciera la ola. Muy loco el tema. Logró Colombo que lo hicieran caso. Ya es mucho. Zapopinas con el capote y una faena de muleta despegada a un toro con nobleza con las especifidades de la casa que se dejó hacer. Con la espada es un cañón. A la primera, rápido y eficaz. Y así cayó otra oreja. Y una puerta grande sanferminera para decir adiós a una feria llena de contradicciones. Y a plaza llena. Cada tarde.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 14 de julio. Plaza de toros de Pamplona. Décima de la feria de San Fermín. Lleno de “No hay billetes”.

Toros de Miura, malo el primero; va y viene sin entrega el segundo; va y viene con muchos cabezazos el tercero; noble y bueno el cuarto; va y viene sin entrega ninguna el quinto; y noblón y bueno el sexto.

Rubén Pinar, de celeste y oro, cogido.

Juan Leal, de blanco roto y oro, pinchazo, estocada baja (saludos), en el que mató por Pinar; estocada (vuelta); y estocada que hace guardia, aviso, dos descabellos (ovación).

Jesús Enrique Colombo, de gris plomo y oro, estocada (oreja); estocada (silencio); y estocada (oreja).

Parte médico Rubén Pinar: politraumatismo con pérdida de conciencia y amnesia. Pronóstico Reservado.